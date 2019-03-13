Транспортный налог опять хотят отменить. Теперь с помощью Путина

Группа депутатов внесла очередной законопроект об отмене налога.

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Попыток отменить транспортный налог было несколько. И каждый раз они проваливались — законопроекты не доходили даже до обсуждения в Госдуме, получали отрицательный отзыв правительства, попросту терялись.

Очередную попытку накануне сделала группа депутатов, которая внесла законопроект об отмене соответствующих частей Налогового кодекса России. Он размещен в базе данных Госдумы.

Но на этот раз у проекта есть шанс дойти до обсуждения депутатами. Ведь в пояснительной записке сказано, что об отмене транспортного налога говорил сам Владимир Путин, правда, признавая, что «вопрос этот сложный».

«Президент Российской Федерации еще в ноябре 2012 года, встречаясь с лидерами партийных фракций Государственной думы, подчеркнул, что поддерживает отмену транспортного налога, и заявил, что вопрос является крайне чувствительным для огромного числа людей нашей страны», — говорится в пояснительной записке.

Основными противниками отмены транспортного налога являются регионы, ведь это один из немногих налогов, поступающих в местный, а не федеральный бюджет. Но, по данным комитета по транспорту Госдумы, собираемость этого налога не превышает 50%, говорят авторы проекта.

Авторы законопроекта отмечают, что Федерация автовладельцев России (ФАР) в кратчайшие сроки собрала 100 тыс. подписей за отмену транспортного налога, а аналогичный вопрос на сайте Российской общественной инициативы уже набрал 86 тыс. голосов. В пояснительной записке говорится о том, что и Минтранс выступает за отмену транспортного налога.

Депутаты говорят, что более справедливым будет включить выпадающие доходы в акциз на топливо, тогда в силу вступит справедливый принцип «пользователь платит, когда едет».

Еще одним аргументом является то, что изначально средства от транспортного налога шли на ремонт региональной дорожной инфраструктуры. Но сегодня с каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей.

Ссылаются авторы законопроекта и на международный опыт, приводя в качестве примера Китай, где транспортный налог отменен с 2007 года.

Дата рассмотрения законопроекта профильным комитетом пока не назначена.

Недавно был расширен список так называемых роскошных автомобилей, на которые распространяются повышенные ставки транспортного налога.

Автопром тоже ждет введения нового налога. Это приведет к очередному подорожанию автомобилей.

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