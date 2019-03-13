Транспортный налог опять хотят отменить. Теперь с помощью Путина

Группа депутатов внесла очередной законопроект об отмене налога.

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Попыток отменить транспортный налог было несколько. И каждый раз они проваливались — законопроекты не доходили даже до обсуждения в Госдуме, получали отрицательный отзыв правительства, попросту терялись.

Очередную попытку накануне сделала группа депутатов, которая внесла законопроект об отмене соответствующих частей Налогового кодекса России. Он размещен в базе данных Госдумы.

Но на этот раз у проекта есть шанс дойти до обсуждения депутатами. Ведь в пояснительной записке сказано, что об отмене транспортного налога говорил сам Владимир Путин, правда, признавая, что «вопрос этот сложный».

«Президент Российской Федерации еще в ноябре 2012 года, встречаясь с лидерами партийных фракций Государственной думы, подчеркнул, что поддерживает отмену транспортного налога, и заявил, что вопрос является крайне чувствительным для огромного числа людей нашей страны», — говорится в пояснительной записке.

Основными противниками отмены транспортного налога являются регионы, ведь это один из немногих налогов, поступающих в местный, а не федеральный бюджет. Но, по данным комитета по транспорту Госдумы, собираемость этого налога не превышает 50%, говорят авторы проекта.

Авторы законопроекта отмечают, что Федерация автовладельцев России (ФАР) в кратчайшие сроки собрала 100 тыс. подписей за отмену транспортного налога, а аналогичный вопрос на сайте Российской общественной инициативы уже набрал 86 тыс. голосов. В пояснительной записке говорится о том, что и Минтранс выступает за отмену транспортного налога.

Депутаты говорят, что более справедливым будет включить выпадающие доходы в акциз на топливо, тогда в силу вступит справедливый принцип «пользователь платит, когда едет».

Еще одним аргументом является то, что изначально средства от транспортного налога шли на ремонт региональной дорожной инфраструктуры. Но сегодня с каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей.

Ссылаются авторы законопроекта и на международный опыт, приводя в качестве примера Китай, где транспортный налог отменен с 2007 года.

Дата рассмотрения законопроекта профильным комитетом пока не назначена.

Фото: depositphotos.com

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