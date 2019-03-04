Вместо утилизационного сбора Минфин хочет ввести новый налог. Бизнес против.

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Похоже, что вскоре автомобили, и не только они, вновь подорожают. Финансовое ведомство подвело промежуточные итоги работы «по систематизации и регулированию неналоговых платежей предпринимателей» и хочет заменить сборы (утилизационный, экологический, курортный, с операторов связи), плату за негативное воздействие на окружающую среду, плату с грузовиков через систему «Платон» на налоги.

В ведомстве считают, что такой ход позволит решить проблему «квазиналогов» и отраслевого регулирования.

Сегодня автопроизводители, построившие в России заводы, получают компенсацию из бюджета за уплату утилизационного сбора. Как будет решен этот вопрос, неизвестно, но механизм Налогового кодекса таких мероприятий не предусматривает.

Представители бизнеса (РСПП, ТПП и «Опора России») заявили о своем несогласии с планами Минфина и говорят о том, что это приведет к дополнительной налоговой нагрузке на предпринимателей.

«Это вызовет не только увеличение налоговой нагрузки на бизнес, но и приведет к дополнительным основаниям для уголовной и административной ответственности предпринимателей»,- заявил газете «КоммерсантЪ» глава «Опоры России» Александр Калинин.

Детальный доклад был направлен в правительство еще в конце сентября прошлого года. РСПП, ТПП и «Опора России» намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить решение Минфина.

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Фото: Юрий Смиктюк/ТАСС