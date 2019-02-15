Алкоголя на АЗС не будет. Кремль против!

Законопроект о возвращении алкоголя на АЗС получил отрицательный отзыв Государственно-правового управления (ГПУ) администрации президента.

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Осенью прошлого года правительство не возражало против того, чтобы Госдума приняла проект, внесенный еще в начале 2017-го, о возвращении алкоголя на АЗС. Чтобы это сделать, следует внести поправки в ст. 16 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Предлагалось вернуть на автозаправки лишь слабый алкоголь — пиво, пивные напитки и вина. Но теперь об инициативе можно забыть, поскольку Государственно-правовое управление АП законопроект не поддержало. По мнению специалистов администрации президента, предложение «не согласуется с госполитикой по двум направлениям: обеспечение безопасности дорожного движения и снижение масштабов злоупотребления алкоголем», сообщают «Известия», у которых есть копии документа. Да и консолидированной позиции ведомств по этому поводу не сложилось, отметили в ГПУ.

Торговлю алкоголем на АЗС запретили еще в 2011 году. Но это никак не повлияло на употребление спиртных напитков за рулем, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Но Минздрав был против возврата слабого алкоголя на АЗС, полагая, что это противоречит как международным рекомендациям, так и действующим нормативным актам РФ. В Минфине высказывались различные мнения, но в конце концов там решили поддержать законопроект. За возвращение алкоголя на заправки выступал и Минпромторг.

В Российском топливном союзе считают, что в сложившихся условиях нужно искать компромисс и не отметать с ходу предложения, которые могли бы улучшить экономическое положение независимых АЗС, которые влачат жалкое существование. Если алкоголь вернется на заправки, это может поправить их финансовое состояние. Противники торговли спиртным на автозаправках говорят о том, что это был бы опасный шаг — сложилась бы ситуация, как будто водителей подталкивают приобретать спиртное, ведь оно в шаговой доступности, прямо под рукой. Если уж мы решили бороться со злоупотреблением алкоголем, то должны делать это последовательно и бескомпромиссно, считают общественники.

Инициативу вернуть слабый алкоголь на АЗС поддерживали Минфин и Минэкономики. Таким образом ведомства хотели поддержать частные заправки, которые из-за роста цен на бензин находятся на грани выживания.

В России разрабатывают новый ГОСТ, в котором впервые будут прописаны требования к придорожным АЗС, а также мотелям, автосервисам и кафе.

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