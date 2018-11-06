Придорожный сервис будут строить по новым ГОСТам

Автодор разрабатывает новый ГОСТ, в котором впервые будут прописаны требования к придорожным АЗС, а также мотелям, автосервисам и кафе.

Въезды и выезды МФЗ должны оснащаться видеокамерами, способными распознавать номерные знаки автомобилей

ГОСТ, над котором работают в ГК «Автодор», получил название «Дороги автомобильные общего пользования. Многофункциональные зоны дорожного сервиса. Требования к размещению и обустройству» и должен вступить в силу через год. Пока же идут общественные слушания.

Появляется новое понятие — многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ). Эти зоны будут включать в себя не только заправки, пишет «Коммерсантъ». Их инфраструктура обязательно должна иметь АЗС, продающую минимум два вида топлива (например, бензин и солярку), пункт питания, которым может быть кафе или даже ресторан, небольшой магазин, а также площадку для отдыха путешественников. Кроме того, на территории новых МФЗ в обязательном порядке будут размещаться туалеты, мусорные баки, таксофоны и банкоматы. Нельзя будет обойтись и без зоны самообслуживания с пылесосом и компрессором для подкачки шин, а также без зарядной станции для электромобилей.

В ГОСТе прописаны также необязательные объекты инфраструктуры. Это, например, автосервисы и мойки, мотели и прачечные, медпункты и аптеки, а также парковки и стоянки, в том числе для автокемперов. МФЗ могут включать в себя даже вертолетные площадки и зоны для выгула домашних животных. Разработчики предусмотрели и наличие небольших рынков, на которых местное население сможет продавать продукты питания или сувениры, и даже павильоны для выставок и презентаций.

ГОСТ регламентирует и частоту размещения МФЗ. Например, на автомагистралях они будут располагаться не реже, чем 60 км друг от друга. На прочих дорогах расстояние от одной МФЗ до другой будет не более 200 км. За 800 метров до МФЗ на дороге должен устанавливаться щит с информацией не только о стоимости топлива, но и о количестве свободных мест на стоянке или в мотеле. Кстати, число номеров мотеля и мест на парковке тоже регламентируется новым ГОСТом и зависит от интенсивности движения на дороге. Если трафик достигает 40 000 автомобилей в сутки, то в мотеле должно быть не менее 40 номеров, а на парковке — не менее 40 мест. При этом АЗС на такой дороге должна быть способна производить более тысячи заправок в сутки.

Некоторые эксперты считают все эти требования избыточными, но саму идею стандартизации поддерживают, так как ГОСТ 33062–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», которым руководствуются сегодня, подобных требований не содержит. Следует отметить, что новые требования не коснутся уже построенных объектов, а будут применяться лишь к новым.

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