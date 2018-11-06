Названы даты, когда подорожает бензин. Заправьтесь заранее!

Стали известны новые подробности договоренностей нефтяных компаний с Правительством России по стабилизации розничных цен на топливо.

Так, крупным нефтяным компаниям все же позволят увеличивать цены на АЗС. Первый раз это произойдет 1 января 2019 года, тогда цены могут быть пересмотрены на 1,7% в сторону увеличения. Но связано это не с повышением акцизов на нефтепродукты (от которого в правительстве так и не отказались), а с изменением НДС (с 18 до 20%). С февраля нефтяники смогут вновь повышать цены на собственных АЗС, но не так, как им заблагорассудится, а равномерно и не более чем на размер прогнозируемой на следующий год инфляции (4%). То есть за весь 2019 год на розничных сетях АЗС крупных нефтяных компаний стоимость топлива должна вырасти не более чем на 5,7%.

А вот для мелкооптовых поставок (все независимые АЗС закупают топливо на бирже или по биржевым ценам на нефтебазах) цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизтопливо заморозят лишь до 31 марта 2019 года.

Затем топливо будет продаваться по цене, рассчитанной по установленному правительством индикативному уровню цен (ИУЦ). Нефтяники пообещали не превышать его, так как иначе правительство задействует крайнюю меру: введет заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов.

ИУЦ серьезно разнится от региона к региону. Например, самый дешевый АИ-95 будет в Томской области (51,65 тыс. руб. за тонну) и Чечне — (56,5 тыс. руб. за тонну), а самый дорогой — на Чукотке (71,97 тыс. руб. за тонну) и в Якутии (72,66 тыс. руб. за тонну).

Кроме того, правительство поручило ФАС, ЦБ и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (только там продается топливо на свободном рынке в России) предоставить в правительство предложения по исключению до конца весны следующего года из участия в торгах трейдеров. Последние зачастую выступают посредниками между крупными и мелкими покупателями топлива. По мнению правительства, именно действия трейдеров приводят к спекулятивному росту цен на топливо.

Еще в середине октября представители Минфина говорили о том, что в 2019 году никакого роста цен на топливо не будет.

Нефтяники просили правительство увеличить цены на АЗС на 4–5 руб. за литр АИ-95 еще до конца этого года. После чего премьер-министр России Дмитрий Медведев предъявил им ультиматум.

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