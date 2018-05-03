Остановить рост цен на бензин. Чиновники придумали новый метод

В скором времени на АЗС может вернуться слабый алкоголь, по крайней мере в Минфине и Минэкономики поддерживают эту инициативу.

Алкоголь исчез с автозаправок в 2012 году в рамках кампании по борьбе с пьяными водителями. Однако, по мнению представителей независимых АЗС, за это время запрет никак не повлиял на ситуацию, а АЗС вынуждены искать новые источники доходов.

Идея вернуть алкоголь на автозаправки не нова: в прошлом году в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, но не добрался даже до первого чтения. Он получил отрицательный отзыв от администрации президента, которая напомнила о концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

Но резкий рост оптовых цен (на прошлой неделе цена тонны перевалила отметку в 50 тыс. рублей), рост акцизов, инфляция и другие факторы могут изменить ситуацию. По данным газеты «КоммерсантЪ», глава Независимого топливного союза Павел Баженов направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой об отмене запрета. Есть поддержка инициативы и со стороны Российского топливного союза, чей глава Евгений Аркуша говорит о том, что сегодняшние АЗС по сути ничем не отличаются от обычных магазинов.

Но самое важное, что сегодня владельцы АЗС получили поддержку от Минэкономики и Минфина. В последнем заявили, что анализ международной практики показал отсутствие зависимости аварийности от того, продают ли на АЗС алкоголь.

Разрешение на продажу алкоголя могло бы стать естественным фактором сдерживания цен на топливо, так как на продаже бензина АЗС практически ничего не зарабатывают.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС