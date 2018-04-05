В России слишком много АЗС, заявили в Госдуме. Они там в порядке?

Глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев заявил, что рост цен на бензин из-за того, что в стране слишком много АЗС.

Независимые АЗС пожаловались в правительство на продолжающийся рост цен на топливо на оптовом рынке и предупредили о скором банкротстве многих компаний. До этого они жаловались в ФАС, но получили прямо обратную ситуацию: главе «Совета по товарным рынкам» (СПТР) было вынесено предостережение о недопустимости таких высказываний.

По данным СПТР, в России сегодня насчитывается 18,3 тыс. независимых АЗС, что составляет 63% от общего числа заправок. И в Госдуме считают, что проблема, возможно, кроется именно в этом.

«Я точно знаю, что на территории РФ сегодня излишество заправок. Через каждые три-четыре километра. Отсюда, может, и цены растут выше, чем надо. Дмитрий Анатольевич Медведев разберется», — заявил в эфире НСН глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Аналитики считают, что правительство не будет принимать никаких мер по снижению напряженности на оптовом рынке цен на нефтепродукты, а в ФАС пока не видят причин вмешиваться, заявляя, что колебания цен находятся в пределах нормы, а рост (в марте он достиг рекорда за всю историю торгов) цен связан с тем, что нефтяные компании создают необходимые резервы перед началом весенней посевной кампании и предстоящими плановыми остановками НПЗ для ремонта.

В СПТР говорят, что если правительство не вмешается в ситуацию на рынке, то к лету цена на топливо вырастет на 5 руб. за литр. Но в отчете «Аналитики товарных рынков» говорят о том, что если текущая ситуация сохранится, то в ближайшее время цены на АЗС вырастут на 20–30 коп. за литр.

Единственное, в чем сходятся аналитики, трейдеры и чиновники: рост цен продлится до конца апреля, а затем должен замедлиться.

За ценами на бензин обещал присмотреть и президент России Владимир Путин.

Ранее ФАС объяснила, из каких составляющих складываются цены на топливо, и еще раз напомнила, что 65% в цене составляют налоги.

Фото: Егор Алеев/ТАСС