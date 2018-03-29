Плюс 5 рублей за литр. Почему цены на топливо взлетят к лету

Независимые трейдеры вновь обратились к ФАС с обращением в связи с ростом цен на нефтепродукты. По их оценке, если ситуация не изменится к лету, цены за литр топлива могут взлететь на небывалые высоты.

Все от того, что нефтяные компании всячески избегают продажи топлива на оптовом рынке, предпочитая создавать там искусственный рост цен, компенсируя собственные убытки от розничной продажи бензина.

По мнению трейдеров, к концу марта на рынке сложилась критическая ситуация, биржевые цены достигли своих максимумов за всю историю торгов. В некоммерческом партнерстве «Совет по товарным рынкам» (СПТР) предупредили ФАС о том, что из-за сдерживания розничных цен продавцы в ряде регионов могут не только сократить, но и полностью прекратить продажи топлива на АЗС.

При этом в СПТР говорят, что и при продаже апрельских объемов топлива нефтяники продолжают сокращать предложение топлива на бирже, ограничивая предложение топлива и искусственно создавая его дефицит, который, в свою очередь, ведет к росту цен.

«Дальнейшее развитие ситуации приведет к закрытию целого ряда АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям, а также ударит по карманам российских автолюбителей и негативно повлияет на экономическое состояние сельхоз предприятий во время подготовки к весенне-полевым работам», — говорится в обращении СПТР в Федеральную антимонопольную службу.

По словам главы СПТР Ильи Мороза, сейчас нефтяники сокращают поставки, накапливая запасы топлива перед весенне-летними остановками НПЗ на ремонт. Однако основной причиной является то, что крупные нефтяные компании предпочитают экспортировать топливо из-за повышения мировых цен на нефть. В интервью РБК Мороз заявил, что при сложившейся тенденции к лету рост цен на топливо на АЗС составит 5 руб. за литр. Другие аналитики говорят, что в течение месяца цены на АЗС могут вырасти на 1,5–2 руб. за литр бензина.

Сегодня крупные нефтяные компании обязаны продавать на оптовом не менее 10% производимого бензина и не имеют права наращивать экспортные поставки, если это приведет к дефициту цен на внутреннем рынке. Однако пока ФАС не нашла в действиях нефтяных компаний никаких нарушений.

Фото: depositphotos.com

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