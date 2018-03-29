Плюс 5 рублей за литр. Почему цены на топливо взлетят к лету

Все от того, что нефтяные компании всячески избегают продажи топлива на оптовом рынке, предпочитая создавать там искусственный рост цен, компенсируя собственные убытки от розничной продажи бензина.
По мнению трейдеров, к концу марта на рынке сложилась критическая ситуация, биржевые цены достигли своих максимумов за всю историю торгов. В некоммерческом партнерстве «Совет по товарным рынкам» (СПТР) предупредили ФАС о том, что из-за сдерживания розничных цен продавцы в ряде регионов могут не только сократить, но и полностью прекратить продажи топлива на АЗС.
При этом в СПТР говорят, что и при продаже апрельских объемов топлива нефтяники продолжают сокращать предложение топлива на бирже, ограничивая предложение топлива и искусственно создавая его дефицит, который, в свою очередь, ведет к росту цен.
«Дальнейшее развитие ситуации приведет к закрытию целого ряда АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям, а также ударит по карманам российских автолюбителей и негативно повлияет на экономическое состояние сельхоз предприятий во время подготовки к весенне-полевым работам», — говорится в обращении СПТР в Федеральную антимонопольную службу.
По словам главы СПТР Ильи Мороза, сейчас нефтяники сокращают поставки, накапливая запасы топлива перед весенне-летними остановками НПЗ на ремонт. Однако основной причиной является то, что крупные нефтяные компании предпочитают экспортировать топливо из-за повышения мировых цен на нефть. В интервью РБК Мороз заявил, что при сложившейся тенденции к лету рост цен на топливо на АЗС составит 5 руб. за литр. Другие аналитики говорят, что в течение месяца цены на АЗС могут вырасти на 1,5–2 руб. за литр бензина.
Сегодня крупные нефтяные компании обязаны продавать на оптовом не менее 10% производимого бензина и не имеют права наращивать экспортные поставки, если это приведет к дефициту цен на внутреннем рынке. Однако пока ФАС не нашла в действиях нефтяных компаний никаких нарушений.
- За ценами на бензин обещал присмотреть и президент России Владимир Путин.
- Ранее ФАС объяснила, из каких составляющих складываются цены на топливо, и еще раз напомнила, что 65% в цене составляют налоги.
Фото: depositphotos.com
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