Этот седан может отправлять сообщения пешеходам – как это реализовано?

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Представлен премиальный седан Yuanhang Y7 с запасом хода 800 км

Китайский автопроизводитель Yuanhang представил на автосалоне в Пекине 25 апреля свой новый большой седан Y7. Это премиальный автомобиль с впечатляющими габаритами: длиной 5260 мм, шириной 2000 мм, высотой 1490 мм и колесной базой 3128 мм.

Yuanhang Y7
Yuanhang Y7

Салон Yuanhang Y7 отличается простором и роскошью. Центральным элементом является огромный 17-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Пассажиры на задних сиденьях могут наслаждаться собственными экранами для просмотра фильмов. Автомобиль оснащен иммерсивной аудиосистемой и функцией распознавания лица водителя.

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Одной из отличительных особенностей Yuanhang Y7 являются его фары. Они не только обеспечивают яркое освещение, но и могут проецировать предупреждения для пешеходов о необходимости соблюдать осторожность и безопасно переходить дорогу.

Yuanhang Y7 приводится в движение двумя электродвигателями мощностью 340 л. с. каждый. Заявленный запас хода электромобиля составляет впечатляющие 800 км.

Помимо упомянутых выше функций, Yuanhang Y7 оснащен широким спектром современных технологий, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения и автоматическую парковку.

Источник: CarNewsChina

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Yuanhang
Количество просмотров 1
28.04.2024
Фото:Yuanhang
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