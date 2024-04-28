Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии

Евгений Фомин: склонные к агрессии водители чаще всего попадают в ДТП

Агрессивные и возбуждённые водители, подверженные вспышкам гнева на дороге, чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП), утверждает врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его мнению, склонность к агрессии в сочетании с нервным возбуждением приводит к резкому и непредсказуемому стилю вождения, что мешает правильно оценивать обстановку на дороге. В результате, агрессивные водители чаще попадают в опасные ситуации, вступают в конфликты с другими участниками движения и становятся причиной аварий.

По словам психотерапевта, если водитель чувствует себя взволнованным или агрессивным, ему лучше воздержаться от поездки на автомобиле, так как в таком состоянии он не сможет адекватно оценивать обстановку и принимать правильные решения. Чтобы успокоиться, эксперт рекомендует переключить внимание с неприятного события на что-то другое, например, заняться дыхательными упражнениями или просто закрыть глаза и постоять.

Исследования подтверждают эту теорию. Опрос, проведенный Национальным управлением по безопасности дорожного движения США, показал, что водители, которые признались в гневе или агрессии на дороге, чаще были вовлечены в ДТП.

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Источник: Газета.Ru