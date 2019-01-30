Минфин нашел новый способ поднять стоимость полиса ОСАГО

Ведомство предлагает увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью в ДТП.

После того как Минфин отказался от идеи введения полисов с разным лимитом выплат за ущерб имуществу и здоровью, а также возможности заключить договор «автогражданки» на несколько лет, казалось, что в ведомстве успокоились и больше революционных поправок предлагать не будут.

Но чиновники выступили с новым предложением: поднять лимит только по ущербу жизни и здоровью по ОСАГО с нынешних 500 тыс. до 2 млн руб. Свое предложение Минфин аргументирует тем, что необходимо уравнять выплату «автогражданки» с выплатой по другому виду обязательного страхования — ответственности перевозчиков (ОСГОП).

При этом в министерстве утверждают, что никаких изменений в тарифную политику вносить не нужно: большая часть выплат приходится на ущерб имуществу.

Регулятор рынка, Центробанк, уже поддержал предложение. «На наш взгляд, выравнивание страховых сумм по ОСАГО и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков) является справедливым», — заявили газете «КоммерсантЪ» в пресс-службе Банка России. Но здесь признают, что это скажется на стоимости полиса, хотя и не готовы сказать, насколько: ЦБ необходимо провести соответствующие расчеты.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят о том, что средняя стоимость полиса по России вырастет на 600 руб.: с 5500 до 6100 руб., а в некоторых регионах еще сильнее. В союзе не ведут статистики выплат по ущербу жизни и здоровью, но согласны с тем, что их немного.

С 9 января 2019 года вступил в силу новый тарифный коридор ОСАГО. По задумке, он должен усилить конкуренцию между страховщиками.

В правительстве разрабатывают требования к мобильному приложению для оформления аварий по европротоколу в электронном виде.

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