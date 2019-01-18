Минфин отказался от расширенного ОСАГО: больше платить не будут

Ведомство в ближайшее время внесет в Госдуму свои поправки к Закону об «автогражданке».

Изначально Минфин предлагал ввести три варианта покрытия полисом ОСАГО: стандартный (400 тыс. ущерб имуществу, ), расширенный (1 млн рублей) и максимальный (2 млн рублей).

Сам полис ОСАГО нужно разрешить покупать сроком от одного года до трех лет. В итоге ведомство от своих революционных поправок отказалось. Официальная позиция: чтобы не тормозить принятие других поправок.

«Если убрать эту норму, которая сдерживала внесение — все остальное там более-менее гладко. Поэтому надеюсь, в ближайшее время [законопроект будет внесен в Госдуму], — заявил агентству ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

В итоге в проекте поправок Минфина останется всего два пункта, и оба они касаются отмены действующих коэффициентов. Первый — отмены коэффициента мощности (зависит от мощности установленного в автомобиль двигателя). По планам ведомства его отменить планируется 1 сентября 2019 года, но представители ЦБ говорили о том, что изменение, скорее всего, вступит в силу лишь в 2020 году.

Второй: отмена территориального коэффициента. При этом страховщикам позволят вначале расширить тарифный коридор на 30%, а затем на 40%. Стоит отметить, что с января этого года тарифный коридор уже расширен на 20%, и те крупные страховые компании, которые пересчитали тарифы, в большинстве регионов увеличили его на 5–15%. А там, где страховщики получают прибыль (например, Москва), тариф просто не меняли. Отменить территориальный коэффициент Минфин хочет с 1 сентября 2020 года. В ЦБ говорят о 2021 годе.

Эти поправки должны сильнее индивидуализировать тарифы для автовладельцев, сделать их более гибкими. Также в Минфине говорят, что их предложения повысят конкуренцию на рынке «автогражданки».

Отказ от полисов на несколько лет Моисеев объяснил тем, что ведомство не может принуждать страховщиков заключать договоры на более длинные сроки. Но чиновник не исключил, что к этому вопросу ведомство может вернуться когда-нибудь в будущем.

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