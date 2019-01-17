Ремонтом по ОСАГО займется Верховный суд

Высшая судебная инстанция проверит законность ряда пунктов положения Банка России, которым определена единая методика расчета стоимости восстановительного ремонта.

На следующей неделе ВС рассмотрит заявление брянского юриста Ольги Курзиной. Она оспаривает норму, которая позволяет страховщикам занижать стоимость выплат на 10%. Соответчиком выступает Минюст, представители которого уже заявили, что с требованиями заявителя не согласны, но на заседание не собираются приходить, направив свою позицию в письменном виде.

При практике натурального возмещения, широко применяемой с 2017 года, пострадавшей стороне не выплачиваются деньги, машина направляется в ремонт. При этом сервис при оценке ремонта должен руководствоваться утвержденными справочниками средней стоимости запчастей и ремонтных работ. Сервис вправе отказаться от ремонта (например, машина редкая или ремонт явно не впишется в сумму, которую заплатит страховщик), тогда страховая компания выплачивает компенсацию деньгами. Зачастую граждане не согласны с оценкой ущерба и заказывают независимую экспертизу. Разница в 10% между расчетами страховщиков и независимых экспертов считается «статистической погрешностью» и суды такие иски не рассматривают.

Заявитель напоминает, что максимальная сумма выплат по ОСАГО составляет 400 тыс. руб., 10% от нее равны 40 тыс. руб. А это довольно приличные деньги, которые автовладельцу приходится доплачивать из своего кармана, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с иском.

Курзина пишет о том, что на практике это позволяет не доплачивать 10% возмещения, что противоречит сразу нескольким федеральным законам. Юристы говорят, что суды зачастую назначают собственную экспертизу, которая снижает оценку независимых экспертов о недоплате с 40–50% до 8–9%, это позволяет страховщикам избежать доплат. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят: «правило 10%» было введено для борьбы с мошенниками, но допускают, что некоторые страховые занижают выплаты.

Банк России и сам считает методику несовершенной и уже создал рабочую группу из представителей Минтранса, Минюста и экспертных организаций для ее доработки. В ЦБ хотят найти баланс и учесть мнение всех заинтересованных сторон.В начале января вступил в силу новый тарифный коридор по ОСАГО. Сейчас страховые компании пересматривают тарифы.

Самые масштабные изменения в системе ОСАГО должны произойти в 2020–2021 годах.

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