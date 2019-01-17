Ремонтом по ОСАГО займется Верховный суд

На следующей неделе ВС рассмотрит заявление брянского юриста Ольги Курзиной. Она оспаривает норму, которая позволяет страховщикам занижать стоимость выплат на 10%. Соответчиком выступает Минюст, представители которого уже заявили, что с требованиями заявителя не согласны, но на заседание не собираются приходить, направив свою позицию в письменном виде.
При практике натурального возмещения, широко применяемой с 2017 года, пострадавшей стороне не выплачиваются деньги, машина направляется в ремонт. При этом сервис при оценке ремонта должен руководствоваться утвержденными справочниками средней стоимости запчастей и ремонтных работ. Сервис вправе отказаться от ремонта (например, машина редкая или ремонт явно не впишется в сумму, которую заплатит страховщик), тогда страховая компания выплачивает компенсацию деньгами. Зачастую граждане не согласны с оценкой ущерба и заказывают независимую экспертизу. Разница в 10% между расчетами страховщиков и независимых экспертов считается «статистической погрешностью» и суды такие иски не рассматривают.
Заявитель напоминает, что максимальная сумма выплат по ОСАГО составляет 400 тыс. руб., 10% от нее равны 40 тыс. руб. А это довольно приличные деньги, которые автовладельцу приходится доплачивать из своего кармана, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с иском.
Курзина пишет о том, что на практике это позволяет не доплачивать 10% возмещения, что противоречит сразу нескольким федеральным законам. Юристы говорят, что суды зачастую назначают собственную экспертизу, которая снижает оценку независимых экспертов о недоплате с 40–50% до 8–9%, это позволяет страховщикам избежать доплат. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят: «правило 10%» было введено для борьбы с мошенниками, но допускают, что некоторые страховые занижают выплаты.
Банк России и сам считает методику несовершенной и уже создал рабочую группу из представителей Минтранса, Минюста и экспертных организаций для ее доработки. В ЦБ хотят найти баланс и учесть мнение всех заинтересованных сторон.В начале января вступил в силу новый тарифный коридор по ОСАГО. Сейчас страховые компании пересматривают тарифы.
Самые масштабные изменения в системе ОСАГО должны произойти в 2020–2021 годах.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии (1)