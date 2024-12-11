Каким был авторынок РФ в этом году, и какие вызовы нас ждут в 2025? Мнение экспертов

«АВТОСТАТ» подвел итоги авторынка РФ в 2024 году на AUTOSTAT Analytic Day

Агентство «АВТОСТАТ» завершило 2024 год мероприятием Analytic Day. Форум собрал ведущих экспертов автомобильного бизнеса, которые подвели итоги авторынка уходящего года и обозначили главные тренды года наступающего. Партнерами мероприятия выступили Газпромбанк Автолизинг и FAST.Авто, а информационным партнером стал «За рулем».

AUTOSTAT Analytic Day

Мероприятие началось с традиционной «АВТОСТАТ Оперативки», в рамках которой директор агентства Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов поделились ключевыми показателями авторынка не только в ноябре, но и за 11 месяцев 2024 года.

Так, в последний месяц осени российский рынок новых легковых машин был поделен поровну между автомобилями, произведенными в стране, и теми, что были ввезены из-за рубежа. На долю машин отечественных марок в ноябре 2024 года пришлось 36% от общего объема реализации. Еще 14% – это доля иномарок российской сборки. Остальные 50% ноябрьских продаж – это машины, которые были ввезены в Россию из других стран. При этом 41% относится к официальному импорту, а 9% – к альтернативному (параллельному). Естественно, что «львиная доля» ввоза приходится на Китай.

Также эксперты обсудили автокредитование, которое показывает снижение. В ноябре выдача кредитов на новые машины сократилась на 22% по отношению к октябрю. Что касается автомобилей с пробегом, то они также показывают отрицательную динамику (-27% к октябрю).

В завершении своего выступления эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились прогнозом рынка на 2025 год в разрезе его ключевых сегментов. В базовом прогнозе продажи новых легковых автомобилей упадут на 10% по сравнению с 2024 годом и составят 1,43 млн автомобилей. Легкий коммерческий транспорт завершит год с результатом 118 тысяч проданных машин (+5%), а грузовиков будет реализовано 117 тысяч штук (-6%).

AUTOSTAT Analytic Day

Сергей Целиков поделился главными трендами автомобильного рынка. К ним он относит кардинальное изменение структуры рынка за последние 3 года. Эксперт считает, что доля глобальных («ушедших») брендов продолжит снижаться, а китайских – больше не будет расти. Второй тренд – рост доли SUV, которая составляет около 70% за счет роста продаж китайских моделей. Еще один интересный факт – средняя цена на новые автомобили превысила 3 млн рублей, а емкость рынка впервые достигла 5 трлн рублей. Четвертый тренд – в целом импорт автомобилей растет, а вот доля «альтернативного» – падает. Также к главным тенденциям авторынка Сергей Целиков относит резкий рост продаж гибридных автомобилей и трансформацию дилерских сетей, пик которой пришелся на 2 – 3 кварталы 2023 года.

В рамках Analytic Day представители компании «Электронный паспорт» рассказали о новых сервисах. Так, в тестовом режиме работает сервис, который поможет в решении проблемы скрутки пробега. На безвозмездной основе некоторые дилеры в рамках заключенных соглашений отправляют в СЭП (Системы электронных паспортов) сведения о пробегах автомобилей (которые заезжают к ним на сервис), а взамен на такой же безвозмездной основе получают информацию о пробегах в отношении других автомобилей (если им это нужно) от СЭП.

Отдельно в ходе мероприятия Analytic Day были организованы круглые столы по теме рынка новых машин, автомобилей с пробегом и коммерческого транспорта, в которых приняли участие дистрибьюторы и дилеры.

Большой блок на мероприятии Analytic Day был посвящен финансовым инструментам, таким, как кредитование, лизинг и страхование.

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Источник: Пресс-служба «АВТОСТАТ»