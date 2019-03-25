В Москве запретили ездить по выделенкам! Список всех опасных улиц

Московские власти приняли решение запретить выезд любого транспорта, кроме общественного и такси, на нескольких магистралях.

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Москва активно развивает общественный транспорт и всеми силами пытается затащить в него автомобилистов, призывая последних отказаться от личного автомобиля. В департаменте транспорта считают, что это должно улучшить ситуацию с пробками в городе.

Помимо того что власти отменили бесплатную парковку по воскресеньям, серьезно (до 370 руб./ч) увеличили ее стоимость на ряде улиц в центре, автомобилистам придумали новое ограничение.

До сегодняшнего дня практически все выделенные полосы для общественного транспорта были доступны для выезда на них простого автотранспорта по выходным дням. Исключение составлял лишь небольшой отрезок на Ярославском шоссе: там выезд на выделенку был запрещен и по субботам с воскресеньями, а также на ряде улиц в центре города.

В минувшие выходные Центр организации дорожного движения демонтировал знаки дополнительной информации 8.5.2. («Только по рабочим дням») на выделенных полосах на Ленинском, Ломоносовском и Нахимовском проспектах.

Как пояснили «За рулем» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), ежедневный режим работы вводится с 14 апреля 2019 года на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Сегодня по ним проходит 244 пригородных и городских маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч москвичей, еще около 130 тысяч поездок совершаются на такси.

По словам представителей ЦОДД, введение ежедневного режима работы выделенных полос также позволит сократить время прибытия бригад экстренных служб.

До 14 апреля на пяти выделенных полосах будут демонтированы дорожные знаки с изображением молоточков (табличка 8.5.2. «Рабочие дни»). Водителей об изменениях режима работы выделенных полос также проинформируют световые табло на магистралях и экипажи Дорожного патруля, которые будут вести дежурство по выходным на этих выделенных полосах и предупреждать автомобилистов. Также автовладельцев предупредят передвижные информационные щиты ЦОДД, которые использовались во время чемпионата мира по футболу-2018. Кроме того, информация будет доступна по телефону контакт-центра: 3210 (звонок бесплатный для МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele-2), размещена на Едином транспортном портале и в навигационных системах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» и др.

Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на:

Ленинском проспекте

проспекте Мира и Ярославском шоссе

ул. Воздвиженке, Кутузовском проспекте и Можайском шоссе,

Нахимовском проспекте, Ломоносовском проспекте и Минской улице,

Нижегородской улице и Рязанском проспекте.

На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. В основном они располагаются в центре города. Это такие участки, как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Театральный проезд, Охотный Ряд, Моховая ул., ул. Покровка, ул. Маросейка, ул. Варварка, Славянская пл., ул. Пречистенка, улица Солянка и Солянский проезд, улицы Сретенка и Большая Лубянка, улица Малая Дмитровка, Долгоруковская ул., Баррикадная ул., Большая Никитская ул. и другие.

Штраф за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта в Москве составляет 3000 руб.

Ранее глава столичного дептранса Максим Ликсутов заявлял, что выделенные полосы увеличивают среднюю скорость на 15–20% и снижают количество ДТП с участием общественного транспорта на 20–25%. Сегодня общая протяженность выделенных полос в Москве превышает 344 километра.

Фото: Официальный портал Правительства Москвы.