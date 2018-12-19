Как ускорился общественный транспорт в Москве? Это посчитали в Яндексе

По сравнению с прошлым годом среднее время ожидания наземного общественного транспорта в столице немного сократилось, а его скорость увеличилась, утверждают аналитики сервиса и приводят данные.

Аналитики Яндекс.Транспорта сравнили данные сервиса по времени ожидания общественного транспорта за ноябрь 2017 и 2018 годы. В целом по городу время ожидания снизилось на 9 секунд, причем в утренние часы — на 7 секунд, а в вечерние — на 13, по сравнению с ноябрем 2017-го. Причин тут несколько: это и отказ от турникетов, и увеличение протяженности выделенных полос, а также коррекция старых и появление новых маршрутов.

В ноябре этого года в Москве работало 1037 маршрутов общественного транспорта, на 19 больше, чем год назад. Правда, увеличение произошло за счет автобусов, троллейбусов стало на два меньше: по маршрутам 19 и 51 теперь ходят автобусы. Количество трамваев не изменилось.

Средняя скорость движения общественного транспорта (с учетом простоя на остановках) по сравнению с прошлым ноябрем выросла примерно на 2% — до 15,7 км/ч. В утренний час пик она увеличилась на 4%, в вечерний — на 1,6%. Сильнее всего разогнался транспорт в Северном административном округе.

Время ожидания конкретного автобуса, троллейбуса или трамвая Показано среднее время ожидания для случаев, когда пассажирам подходит только один маршрут, проходящий через остановку. Для каждого значения указано, как оно изменилось по сравнению с ноябрем 2017 г., в секундах.

Весь день Утро (с 7 до 9) Вечер (с 17 до 20) Город в целом 11:01 (-9) 09:15 (-7) 10:42 (-13) ВАО 10:33 (-6) 09:06 (-4) 09:54 (-22) ЗАО 11:12 (-56) 09:12 (-45) 10:53 (-63) САО 10:09 (+13) 08:32 (+8) 09:55 (+24) СВАО 10:11 (+9) 07:58 (+9) 09:24 (+12) СЗАО 10:13 (-15) 08:40 (-27) 09:58 (-20) ЦАО 10:51 (+7) 08:47 (+10) 11:36 (+2) ЮАО 11:41 (+1) 09:51 (-2) 11:19 (-10) ЮВАО 11:41 (-15) 10:06 (-14) 11:12 (-25) ЮЗАО 12:10 (+3) 10:25 (+5) 12:07 (+4) Как изменилась скорость движения

Показана средняя скорость движения общественного транспорта в Москве с учетом простоя на остановках, в км/ч. Для каждого значения указано, как оно изменилось по сравнению с ноябрем 2017 г.

Весь день Утро (с 7 до 9) Вечер (с 17 до 20) Город в целом 15,66 (+1,95%) 15,3 (+3,87%) 14,11 (+1,58%) ВАО 14,94 (+0,74%) 14,21 (+2,9%) 13,79 (-0,36%) ЗАО 16,68 (+0,72%) 16,14 (+2,09%) 14,8 (+2,21%) САО 15,75 (+5,7%) 15,29 (+12,1%) 14,53 (+3,56%) СВАО 15,72 (+2,34%) 15,3 (+3,1%) 14,49 (+2,19%) СЗАО 16,86 (-0,35%) 15,97 (+0,95%) 15,4 (-1,53%) ЦАО 12,35 (+2,66%) 13,53 (+2,58%) 10,16 (+2,73%) ЮАО 16,5 (+1,54%) 16,23 (+2,98%) 14,77 (+1,51%) ЮВАО 15,84 (+2,52%) 15,53 (+5,79%) 14,43 (+2,05%) ЮЗАО 15,88 (+1,99%) 15,2 (+2,49%) 13,86 (+1,61%) (По данным Яндекс.Транспорта, ноябрь 2017 и 2018 гг.)

В ноябре в столице заработала двойная выделенная полоса для общественного транспорта. На данном участке действует 18 автобусных маршрутов, и прибавка еще одной полосы позволит увеличить скорость общественного транспорта в 2 раза.

двойная выделенная полоса для общественного транспорта. На данном участке действует 18 автобусных маршрутов, и прибавка еще одной полосы позволит увеличить скорость общественного транспорта в 2 раза. Что касается турникетов, то Москва избавилась от них в сентябре этого года. По наблюдениям, «зайцев» в связи с этим стало больше, но зато позволило пассажирам сэкономить от 5 до 20 минут в пути, за счет сокращения времени захода в автобус.



Фото: Артем Геодакян/ТАСС