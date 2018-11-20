Двойная выделенка: в Москве продолжают дорожные эксперименты

В столице заработала двойная выделенная полоса для общественного транспорта. Причем автобусы движутся по ней в одну сторону.

Новая выделенка открылась на Лубянке от открытого там крупного хаба для наземного пассажирского транспорта. По словам чиновников, на данном участке действует 18 автобусных маршрутов (13 дневных и 5 ночных). Введение новой выделенной полосы позволит увеличить скорость общественного транспорта в 2 раза, а автомобилей, за счет появления еще одной полосы движения — на четверть.

«Лубянка — крупный узел и важнейшая артерия для общественного транспорта всего города. Автобусы должны иметь здесь абсолютный приоритет. От этого решения выигрывают все: у более 200 тыс. пассажиров, пользующихся проходящими через Лубянку маршрутами, сократится время ожидания и поездки, проще станет и автомобилистам — для них после завершения реконструкции открыта ещё полоса для движения», — заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Выделенные полосы отделены от предназначенных для движения простых автомобилистов, потому даже по выходным будут недоступны для движения обычных машин. В Сети уже заговорили о ненужности такого решения, так как действующие маршруты автобусов на данном участке перевозят небольшой пассажиропоток.

В ближайшее время власти города намерены увеличить количество выделенных для общественного транспорта полос на 42 километра.

Ранее по выделенным полосам в Москве разрешили ездить коммунальщикам и двухэтажным автобусам.

В Минтрансе предложили создать платные выделенные полосы для быстрого передвижения на МКАДе и Третьем транспортом кольце.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС