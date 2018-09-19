На МКАД и ТТК могут появиться платные полосы

Cоздать платные выделенные полосы для быстрого передвижения на МКАД или Третьем транспортом кольце предложил замруководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

Дмитрий Прончатов в кулуарах форума по транспортной инфраструктуре предложил Дептрансу Москвы создать на МКАД или Третьем транспортом кольце (ТТК) платные быстрые полосы для передвижения (fast lane), передает RNS.

При этом введение платных полос на федеральных трассах не рассматривается, они и так загружены, и если забрать еще одну полосу, это может привести к социальной напряженности, отметил он.

Росавтодор уже заказал институту экономики транспорта при ВШЭ, а именно его главе Михаилу Блинкину, исследование на тему, есть ли такие места приложения, где можно организовать платные полосы. Исследование должно быть готово в 2019 году.

«Это вопрос такой: сделаешь, по ней никто не поедет и будет социальное напряжение», — сказал Прончатов.

Замглавы Росавтодора считает, что новые полосы при этом строить не нужно, «взять просто одну полосу (действующую) и сделать платной». Правда, он понимает, что трафик на оставшихся полосах при этом ухудшится, что также может вызвать всплеск напряженности.

В 2017 году о возможности создания fast lane говорил глава Росавтодора Максим Старовойт. Но конкретизировать тогда он это не стал, отметив лишь, что вопрос прорабатывается.

Сейчас в России действуют лишь выделенные полосы для общественного транспорта, платных полос пока нет. Fast lane организованы и действуют в Израиле и США.

С недавних пор полосы общественного транспорта на столичных дорогах отделяют не стандартной сплошной линией, а островками безопасности. Наш корреспондент выяснял, для чего это было сделано.

Недавно появилось предложение пустить на выделенные полосы в Москве, кроме общественного транспорта и автомобилей такси, еще и машины коммунальных служб и двухэтажные автобусы.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС