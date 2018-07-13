Коммунальщиков пустят на выделенки для общественного транспорта

Пока по выделенным полосам в Москве может передвигаться только общественный транспорт и такси желтого цвета с шашечками.

Коммунальному транспорту и двухэтажным автобусам вскоре могут разрешить ездить по выделенным полосам в Москве. В настоящий момент такое постановление правительства столицы проходит антикоррупционную экспертизу. Если все пройдет успешно, документ вступит в силу 21 декабря 2018 года. Сейчас, кроме общественного транспорта и желтого такси, проезд по выделенкам разрешен легковым автомобилям в выходные дни. В декабре 2017 был принят федеральный закон, предоставляющий субъектам РФ определять виды транспортных средств, которым разрешено передвигаться по выделенным полосам. Но вступает он в силу по истечении одного года со дня его опубликования, то есть с 2019 года. К этому времени правительство Москвы должно определить перечень транспортных средств для допуска на выделенные полосы. Сейчас в столице 46 таких полос протяженностью 287,56 км, ежедневный пассажиропоток по ним составляет 2,5 млн человек. В 2018–2019 годах к ним добавятся еще семь новых участков.

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Фото: Денис Вышинский/ТАСС