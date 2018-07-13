Подмосковные трассы станут шире. А скорость снизят до 30 км/ч

Власти Московской области представили новый план борьбы с аварийностью и пробками на самых загруженных трассах.

Некоторые трассы в регионе невозможно расширить из-за прилегающих к ним домов, лесов, а также по причине сложности работ. В бюджете Подмосковья нет на это денег. Поэтому местные власти решили сделать на некоторых трассах обгонные полосы.

Первыми такие появятся на малом и большом бетонном кольцах (трассы А-107 и А-108), а также на Егорьевском шоссе. Последнее является не только очень загруженным, но и одним из немногих, на котором аварийность растет от года к году. Из-за того, что большинство дорог в Подмосковье двухполосные, многие водители не выдерживают монотонной езды за, например, фурой, выезжают на встречную полосу для обгона и там сталкиваются с другими автомобилями.

На этих трассах укрепят обочину, нанесут новую разметку и организуют на нескольких участках движение по схеме 2+1, то есть появится третья обгонная полоса. Как пишет «КоммерсантЪ», на это в бюджете региона уже заложено 650 миллионов рублей. Такая схема уже применяется на одном из участков Старосимферопольского шоссе. По словам главы ГИБДД Московской области Виктора Кузнецова, аварийность на данном участке тут же снизилась. Также для снижения аварийности перед поворотами планируется вырубить лес. Глава местного Минтранса Игорь Королев говорит, что соответствующие договоренности с «Россельхозом» уже достигнуты.

Снизить аварийность призвано и ужесточение скоростного режима. В прошлом году в населенных пунктах на десяти трассах, проходящих через Московскую область, было установлено ограничение в 50 км/ч. В этом году, говорит Игорь Королев, прорабатывается вариант снижения скорости до 30 км/ч. Следить за соблюдением скоростного режима будут комплексы фотовидеофиксации. Впрочем, в ГИБДД говорят, что к вопросу надо подходить крайне осторожно: такое снижение разрешенной скорости может создать пробки на трассах.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС