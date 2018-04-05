Многострадальный ЦКАД: деньги растворяются, стройка затягивается

Главная подмосковная стройка — Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) — буксует уже несколько лет: объекты не сдаются в срок, выделенные на них деньги «зависают». Печальные итоги очередного аудита опубликовала Счетная палата.

Строительство ЦКАД формально началось летом 2014 года, но де-факто к возведению дорожных объектов приступили только в 2016 году, а до того ГК «Автодор» и нанятые им подрядчики просто крутили выделенные государством деньги в банках и получали с них проценты. Об этом два года назад Счетная палата даже сняла разъяснительный видеоролик.

На этой неделе Счетная палата опубликовала итоги аудита стройки ЦКАД в 2016–2017 годах, и ситуация, к сожалению, не улучшилась.

За отчетный период из 62,6 млрд рублей, выделенных Фондом национального благосостояния на строительство ЦКАД, в дело пошли только 38,4 млрд. Предусмотренное проектом внебюджетное финансирование отсутствует как класс, хотя требовалось привлечь 8,8 млрд рублей. Вместо привлечения денег частных инвесторов «Автодор» попросил из федерального бюджета на стройку дополнительно 1,9 млрд рублей, а общая смета проекта выросла на 13,5 млрд рублей.

Заданные сетевым планом-графиком сроки сдачи объектов не соблюдаются. Так, пусковой комплекс №1 готов только на 15,6%, а в 2017 году по нему проведено лишь 23,4% запланированных работ. При проверке на местах аудиторы обнаружили на объекте менее 50 рабочих и не более 30 единиц техники при плановых 1097 рабочих и 638 машинах. При этом «Автодор» в нарушение контракта выделил исполнителю — АО «Крокус интернэшнл» — лишние деньги: 14,6 млрд рублей вместо положенных 12,6 млрд.

На пусковом комплексе №3 за отчетный период работы не принимались и не оплачивались, хотя к концу июня этого года здесь должно быть построено объектов на сумму 19,6 млрд рублей. Теперь сроки сдачи этого участка сдвигаются как минимум на год, при этом «Автодор» скорректировал проектную документацию без согласия Главгосэкспертизы.

Работы на пусковом комплексе №4 должны были начаться в июле прошлого года, но по состоянию на 1 января 2018-го так ничего и не было сделано, в Росавтодоре не получено даже разрешения на строительство!

На пусковом комплексе №5 работы в 2017 году выполнены только на 60%, а общая готовность объекта составляет 33%, притом что по плану сдать его нужно в декабре 2018-го…

Кроме того, аудиторами зафиксирована некачественна укладка асфальта на сумму 40,3 млн рублей, и «Автодор» эту халтуру принял!

Результаты аудита Счетная палата направила в Генеральную прокуратуру, Минтранс, Минэкономразвития и в палаты Федерального собрания. Будет ли, наконец, хоть какая-то реакция? Поживем — увидим.

Проезд по ЦКАД будет платным: в 2016 году «Автодор» сообщил о том, что взимать деньги с водителей планируется в безостановочном режиме по так называемой системе free flow.

Фото: АГН «Москва»