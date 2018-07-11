Висячие сады и бассейн: грандиозный проект реконструкции Московского монорельса

4,7-километровая монорельсовая дорога, которая пока функционирует в экскурсионном режиме, в будущем превратится в огромный модный парк. Все детали планируемой реконструкции — в нашей галерее.

Столичные власти подписали приговор монорельсовой дороге в прошлом году. Тогда сообщалось, что монорельс переформатируют в трамвайную линию, но теперь выяснилось, что трамваями дело не ограничится, и на месте монорельса появится уникальная парковая зона. Проект подготовило московское архитектурное бюро Wowhaus.

Висячие сады и бассейн: грандиозный проект реконструкции Московского монорельса

Фото: wowhaus.ru, stroi.mos.ru

Висячие сады и бассейн: грандиозный проект реконструкции Московского монорельса
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