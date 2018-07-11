Висячие сады и бассейн: грандиозный проект реконструкции Московского монорельса

Новые правила регистрации автомобилей: хорошо — но плохо Регистрацию автомобилей передадут дилерам, записывать транспорт на детей младше 16 лет запретят, выдачу госномеров повсеместно сделают электронной. Все эти новации содержатся в новом законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств» — он в ближайшее время будет принят Госдумой. А во сколько эти антикоррупционные меры обойдутся автовладельцам? Какие документы нужны для покупки полиса каско? Полис каско покрывает причиненный машине ущерб при наступлении довольно внушительного перечня страховых случаев. Главное отличие каско от ОСАГО заключается в том, что первое страхует вашу машину, а второе — вашу ответственность перед третьими лицами. Логично, что обезопасить свое авто стремятся многие водители, поэтому нелишним будет знать, какие документы понадобятся при покупке полиса в первый раз. 10 нелепых ДТП с участием знаменитостей В глупые ситуации на дороге попадают не только политики, спортсмены, актеры и музыканты. В нашей галерее вы найдете рассказ об аварии, в которую угодил один из самых талантливых автогонщиков в истории. И не переживайте! Все участники ДТП живы и здоровы.