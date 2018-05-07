Москва наэлектризует автобусы на 12,7 миллиарда

Подведены итоги первых двух аукционов на закупку электробусов. Ожидаемо в них победили два российских автогиганта: КАМАЗ и «Группа ГАЗ».

Каждый из аукционов предусматривал поставки 100 электробусов и зарядных станций к ним. Участников было трое, но белорусский «Белкоммунмаш» отсеялся, так как электробусы должны производиться на территории России. Стоимость каждого контракта — 6,35 млрд рублей, то есть за 200 автобусов и 62 зарядные станции к ним город заплатит 12,7 млрд рублей. Такую гигантскую сумму в ГУП «Мосгортранс» объясняют еще и 15-летним сервисным контрактом с поставщиком.

Первые поставки электробусов намечены на сентябрь этого года, написал в своем твиттере мэр столицы Сергей Собянин. В декабре он пообещал объявить еще один аукцион на покупку 100 электробусов и зарядных станций. С 2021 года Собянин пообещал полностью прекратить закупки автобусов, перейдя исключительно на электробусы.

Надо сказать, что Москва стала первым российским городом с программой развития электрического наземного транспорта. И, видимо, поэтому весь процесс приобретения электробусов шел с «шероховатостями». На испытания свои модели предоставили не только российские производители, но и иностранные (китайские Yutong и финская Linkker). Но они отсеялись — одним из требований была локализация производства электробусов.

В конце прошлого года «Мосгортранс» объявил три аукциона на закупку 300 электробусов общей стоимостью 31,8 млрд рублей. Сумма гигантская: например, контракт на покупку 350 автобусов большого и особо большого классов «Мосгортранс» оценил в чуть более 4,5 млрд рублей. Выяснилось, что вторым условием стал обязательный сервисный контракт: поставщик в течение 15 лет должен обслуживать и ремонтировать технику.

Итоги конкурсов должны были быть подведены в феврале, но в «Мосгортрансе» вдруг передумали и снизили стоимость каждого из контрактов на 40%. В Москве решили отказаться от обязательной замены батарей электробусов через семь лет. В компании надеются, что батареи за это время станут либо существенно дешевле, либо появятся новые, более эффективные.

К самим электробусам требования тоже повышенные. Они должны быть рассчитаны на 85 пассажиров, максимальная скорость — 70 км/ч, мощность электромотора — 190 л.с., но самое главное — запас хода: даже при включенном климат-контроле он должен составлять не менее 34,5 километров. А время полной зарядки батарей не превышать 24 минуты.

Представитель одной из компаний-победителей в аукционе заявил, что даже с учетом батарей стоимость электробуса «всего» в три раза больше аналогичного автобуса с самым современным дизелем. Но все остальные деньги вытянет сервисный контракт, и хорошо, если компаниям удастся «выйти в ноль» с выполнением контрактов.

Развитие электротранспорта вошло в одно из приоритетных направлений новой стратегии развития российского автопрома.

В августе прошлого года глава Минтранса Максим Соколов пообещал, что через 10 лет Россия перейдет на электротранспорт.

Фото: ГУП «Мосгортранс»