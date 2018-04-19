Москва решила купить электробусы дешевле. Но как бы не вышло дороже

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2021 году столица полностью откажется от автобусов с дизельными двигателями, а также о том, что Москва запускает программу перехода от троллейбусов к электробусам.
Первую масштабную закупку Москва хотела провести еще в начале года: в феврале должны были состояться три аукциона на покупку собственно электробусов, зарядных станций к ним и контрактов на обслуживание в течение 15 лет. На это планировалось потратить почти 32 млрд бюджетных средств. Но аукционы не состоялись, причем не по причине отсутствия желающих участвовать в них: несмотря на то что иностранные компании (китайская Yutong и финский Linkker) отсеялись из-за требований местного происхождения электробусов, о своем желании участвовать в конкурсах заявили российские НЕФАЗ и «Группа ГАЗ».
Согласно измененным условиям аукционов, теперь за 300 электробусов, зарядные станции к ним и обязательства по обслуживанию в течение 15 лет город готов заплатить «всего» 19,3 млрд рублей, то есть на 40% меньше, чем планировалось изначально.
С чем связано снижение стоимости контрактов? В пресс-службе Мосгортранса редакции «За рулем» пояснили, что из контрактов была убрана стоимость батарей с их заменой через 7,5 лет эксплуатации. Связано это с тем, что власти Москвы надеются на удешевление батарей, а также появление новых, «более эффективных типов батарей».
Теперь до конца первого полугодия Москва хочет закупить 200 электробусов, а еще 100 — в декабре этого года. Контракты предусматривают также установку 98 ультрабыстрых зарядных станций, которые смогут зарядить батареи электробусов за 3–6 минут. Прежними остались и условия обслуживания — 15 лет.
Закупаемые электробусы должны быть рассчитаны на 85 пассажиров (включая 30 сидячих мест), время разгона до 50 км/ч занимать не более 72 секунд, максимальная скорость составлять 70 км/ч. Запас хода с выключенным климат-контролем при средней скорости 12 км/ч должен составлять не менее 50 км, 16 км/ч — не менее 54 км, 23 км/ч — не менее 56 километров. При включенном климат-контроле (отоплении) эти показатели падают до 34,5/40/37,5 километров соответственно. Мощность двигателя (не более двух на электробус) должна при этом быть не менее 190 л.с. (140 кВт).
Все электробусы должны быть оснащены климат-контролем, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами в салоне для зарядки гаджетов, а также Wi-Fi.
Изначально первые электробусы планировалось выпустить на маршруты в июне: как раз бы успели к чемпионату мира по футболу. Но из-за новых условий первые машины Мосгортранс планирует получить до сентября, но представители перевозчика оговариваются, что это в значительной степени зависит от поставщиков.
- В августе прошлого года глава Минтранса Максим Соколов пообещал, что через 10 лет Россия перейдет на электротранспорт.
- Но президент России Владимир Путин заявил, что развитие газомоторного транспорта куда важнее для России, чем электрического.
Фото: аукционная документация Мосгортранса
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