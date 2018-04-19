Москва решила купить электробусы дешевле. Но как бы не вышло дороже

Сага о закупке электробусов властями Москвы продолжается: город пересмотрел условия конкурса, заодно сдвинув сроки запуска эксплуатации.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2021 году столица полностью откажется от автобусов с дизельными двигателями, а также о том, что Москва запускает программу перехода от троллейбусов к электробусам.

Первую масштабную закупку Москва хотела провести еще в начале года: в феврале должны были состояться три аукциона на покупку собственно электробусов, зарядных станций к ним и контрактов на обслуживание в течение 15 лет. На это планировалось потратить почти 32 млрд бюджетных средств. Но аукционы не состоялись, причем не по причине отсутствия желающих участвовать в них: несмотря на то что иностранные компании (китайская Yutong и финский Linkker) отсеялись из-за требований местного происхождения электробусов, о своем желании участвовать в конкурсах заявили российские НЕФАЗ и «Группа ГАЗ».

Согласно измененным условиям аукционов, теперь за 300 электробусов, зарядные станции к ним и обязательства по обслуживанию в течение 15 лет город готов заплатить «всего» 19,3 млрд рублей, то есть на 40% меньше, чем планировалось изначально.

С чем связано снижение стоимости контрактов? В пресс-службе Мосгортранса редакции «За рулем» пояснили, что из контрактов была убрана стоимость батарей с их заменой через 7,5 лет эксплуатации. Связано это с тем, что власти Москвы надеются на удешевление батарей, а также появление новых, «более эффективных типов батарей».

Теперь до конца первого полугодия Москва хочет закупить 200 электробусов, а еще 100 — в декабре этого года. Контракты предусматривают также установку 98 ультрабыстрых зарядных станций, которые смогут зарядить батареи электробусов за 3–6 минут. Прежними остались и условия обслуживания — 15 лет.

Закупаемые электробусы должны быть рассчитаны на 85 пассажиров (включая 30 сидячих мест), время разгона до 50 км/ч занимать не более 72 секунд, максимальная скорость составлять 70 км/ч. Запас хода с выключенным климат-контролем при средней скорости 12 км/ч должен составлять не менее 50 км, 16 км/ч — не менее 54 км, 23 км/ч — не менее 56 километров. При включенном климат-контроле (отоплении) эти показатели падают до 34,5/40/37,5 километров соответственно. Мощность двигателя (не более двух на электробус) должна при этом быть не менее 190 л.с. (140 кВт).

Все электробусы должны быть оснащены климат-контролем, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами в салоне для зарядки гаджетов, а также Wi-Fi.

Изначально первые электробусы планировалось выпустить на маршруты в июне: как раз бы успели к чемпионату мира по футболу. Но из-за новых условий первые машины Мосгортранс планирует получить до сентября, но представители перевозчика оговариваются, что это в значительной степени зависит от поставщиков.

В августе прошлого года глава Минтранса Максим Соколов пообещал, что через 10 лет Россия перейдет на электротранспорт.

Но президент России Владимир Путин заявил, что развитие газомоторного транспорта куда важнее для России, чем электрического.

Фото: аукционная документация Мосгортранса