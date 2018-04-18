Путин: Для РФ использование газомоторного топлива важнее, чем электромобили

России больше внимания следует уделять экологическим вопросам, отметил сегодня президент на совещании с членами правительства. Причем для нашей страны приоритетным является даже не рост парка электромобилей, а скорее использование газомоторного топлива.

«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей», — передает слова главы государства агентство ТАСС.

При этом Путин пояснил, что использование газомоторного топлива, с точки зрения экологии, даже важнее электромобилей, ведь, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, а значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле, и это обстоятельство почему-то мало кем учитывается. Президент предложил обсудить расширение возможностей использования газомоторного топлива и собирается выслушать мнение председателя совета директоров «Газпрома», спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс

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