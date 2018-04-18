Путин: Для РФ использование газомоторного топлива важнее, чем электромобили

Нет телефону и наушникам! Новый знак для пешеходов придумала... девочка Красноярская школьница Александра Иванова обратила внимание на то, что многие молодые люди, даже переходя дорогу, не выпускают из рук телефона, а часто еще при этом пользуются наушниками. То есть переходят не глядя, и с этим пора уже что-то делать! В Санкт-Петербурге поймали банду угонщиков Алмер Вот такая специализация была у мошенников, и угнали они немало! ГИБДД попросила молодежь помочь повысить безопасность на дорогах В этом году одним из организаторов конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» выступила Госавтоинспекция, которая предложила участникам спецтему.