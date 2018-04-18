Путин: Для РФ использование газомоторного топлива важнее, чем электромобили

«Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имея в виду значительное использование электромобилей», — передает слова главы государства агентство ТАСС.
При этом Путин пояснил, что использование газомоторного топлива, с точки зрения экологии, даже важнее электромобилей, ведь, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, а значительная часть электроэнергии вырабатывается на угле, и это обстоятельство почему-то мало кем учитывается. Президент предложил обсудить расширение возможностей использования газомоторного топлива и собирается выслушать мнение председателя совета директоров «Газпрома», спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова.
- Напомним, что в этом году правительство урезало льготы автопрому, при этом субсидии в размере 2,5 млрд рублей на поддержку производства автомобилей на газомоторном топливе есть, а вот электротранспорт, поддержка развития которого бурно обсуждалась ранее, остался без финансирования из бюджета.
- Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин вообще считает электромобили угрозой для экологии, и именно потому, что для выработки электричества используется «угольная генерация».
- По словам же Дмитрия Медведева, к 2020 году доля электромобилей в выпускаемом в России транспорте должна составить около 17% .
Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс
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