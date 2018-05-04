Правительство решило, по каким правилам жить автопрому

После двух лет горячих обсуждений Кабмин наконец утвердил Стратегию развития автопрома до 2025 года. Согласно документу, господдержку планируется направить на новые технологии и развитие производства автокомпонентов.

В распоряжении Правительства говорится, что основные цели Стратегии развития автопрома — удовлетворение российскими производителями 80–90% внутреннего спроса на современные автомобили, наращивание экспорта машин и компонентов, рост технологических компетенций представителей российского автопрома, выведение на рынок электромобилей, беспилотников, подключенного автотранспорта и газомоторной техники. Наращивать компетенции производителей автомобильной техники и комплектующих следует путем углубления локализации производимых автомобилей до 70–85%.

Реализация Стратегии позволит обеспечить обновление российского автотранспортного парка и создаст условия для появления новой линейки продуктов — электромобилей и беспилотных машин, продажи которых будут расти стремительно, прибавляя по 40–50% в год, а также обеспечит рост инвестиций в развитие производства автомобилей и автокомпонентов на территории России.

В настоящее время более 60% произведенных в России легковых автомобилей — это модели с высоким уровнем локализации (50% и выше), спроектированные на базе платформ ведущих мировых автопроизводителей. Более 40% приходится на платформы B0 Renault-Nissan, KP2 Hyundai, PQ25 Volkswagen. 29% — на модели, спроектированные на базе отечественных автомобильных платформ, в том числе 1118, Lada B, Lada 110, 2121, GAZelle Next, ГАЗ 2310, U 452, U 469, 3160 UAZ. Порядка 11% приходится на модели с низким уровнем локализации, спроектированные на базе автомобильных платформ ведущих мировых автопроизводителей.

В документе подчеркивается, что автомобильная промышленность — одна из ключевых отраслей российской экономики, благодаря ей создаются рабочие места в смежных отраслях (металлургической, химической, электротехнической и др.), обеспечивается занятость более чем 3,5 млн человек, что влияет на развитие экономики как страны в целом, так и отдельных ее регионов.

Государство постоянно предпринимает меры поддержки, но несмотря на это, объемы производства и продаж автомобильной техники в последние годы сокращаются. Недозагруженность производственных мощностей привела к накопленному убытку в отрасли, который составил за 3 года более 130 млрд рублей.

Согласно представленному в Стратегии прогнозу, в 2020 году объем рынка легковых автомобилей составит 1,72 млн штук, в 2025 году — 2,23 млн штук, что, правда, все равно меньше исторического максимума 2012 года (2,8 млн штук).

Реализовывать положения Стратегии собираются за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников. Минпромторгу, Минэкономразвития совместно с федеральными органами исполнительной власти поручено в течение месяца представить в правительство проект плана мероприятий по реализации новой Стратегии.

Как известно, в формировании Стратегии развития автопрома хотело поучаствовать и дилерское сообщество, отмечая, что государство заботится о производителях, а между тем продавцы в кризис пострадали не меньше. Однако их голос не был услышан.

Новую Стратегию развития автопрома до 2025 года по поручению Владимира Путина должны были подготовить еще к марту 2016 года, но сроки несколько раз сдвигались, и когда в октябре документ наконец сформировали, им остался недоволен вице-премьер Аркадий Дворкович, отметив, что он сырой, и вернул на доработку.

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