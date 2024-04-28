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Эта Utopia за 4 млн долларов показала класс и не стала утопленницей

Суперкар Pagani Utopia легко преодолел наводнение в Дубае

16 апреля ОАЭ пострадали от беспрецедентного наводнения, и хотя вождение в таких условиях не очень разумная идея, владелец Pagani Utopia решил рискнуть.

Кадры из Дубая в последние дни стали вирусными в социальных сетях, но ни одно видео не привлекло большего внимания, чем это. Судя по всему, оно снято из квартиры многоэтажного дома и показывает Утопию стоимостью в 4 миллиона долларов, спокойно бороздящую затопленный участок дороги.


К счастью для водителя Pagani, место не кажется чересчур глубоким, и вода лишь пару раз переливается через передний спойлер. Водитель также едет довольно медленно, что снижает вероятность попадания воды в воздухозаборник.

Эту категорию автовладельцев освободят от транспортного налога. На год

Компания Pagani начала поставки Utopia клиентам в прошлом году и планирует выпустить всего 99 экземпляров. Автомобиль на этом видео выглядит почти идентично тому, который был впервые представлен итальянским автопроизводителем в 2022 году, и имеет аналогичный экстерьер цвета шампанского.

Если в паводковые воды не попала соль или химикаты, эта Утопия, вероятно, переживет «плавание» без каких-либо повреждений.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:YouTube
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Фото:YouTube
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