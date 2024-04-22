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Больше 20 л на «сотню»: эти авто разорят на заправке

Топ-5 автомобилей, которые расходуют больше всего бензина

В мире автомобилей существуют модели, которые выделяются крайне высоким расходом топлива. Хотя понятно, что экономичность не играет большой роли при выборе эксклюзивных моделей или редких коллекционных автомобилей.

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Вот несколько примеров таких лидеров по «прожорливости»:

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100) – расход топлива: 22,8 л/100 км

Легендарный лакшери-седан 1963-1981 годов с удлиненной модификацией Pullman Landaulet и мотором V8 объемом 6,3 литра и мощностью 250 л.с.

Rolls-Royce Phantom VI – расход топлива: 24,5 л/100 км

Крупнейший седан Rolls-Royce с выдающимся расходом топлива стал синонимом понятия «консервативность».

Ferrari F50 – расход топлива: 24,5 л/100 км

Ferrari F50 был выпущен в 1995 году как среднемоторный суперкар. Автомобиль оснащен атмосферным V12 объемом 4,7 литра и мощностью 519 л.с. с сухим картером, что делает его производной от формульного двигателя болида Ferrari 641 1990 года. Всего было выпущено 349 экземпляров Ferrari F50.

Lamborghini LM002 – расход топлива: 25 л/100 км

Супервнедорожник с 5,2-литровым V12 мотором мощностью 456 л.с. был реализацией идеи Lamborghini о входе на рынок армейских внедорожников. Но популярной модель так и не стала.

Pagani Zonda F – расход топлива: 28,3 л/100 км

Суперкар с двигателем V12 AMG объемом 7,3 литра и мощностью 602 л.с., который является одной из модификаций семейства среднемоторных суперкаров Zonda.

Всего было выпущено около 50 таких автомобилей.

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Источник: Quto

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
Количество просмотров 1
22.04.2024
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
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