Больше 20 л на «сотню»: эти авто разорят на заправке

Топ-5 автомобилей, которые расходуют больше всего бензина

В мире автомобилей существуют модели, которые выделяются крайне высоким расходом топлива. Хотя понятно, что экономичность не играет большой роли при выборе эксклюзивных моделей или редких коллекционных автомобилей.

Вот несколько примеров таких лидеров по «прожорливости»:

Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (W100) – расход топлива: 22,8 л/100 км

Легендарный лакшери-седан 1963-1981 годов с удлиненной модификацией Pullman Landaulet и мотором V8 объемом 6,3 литра и мощностью 250 л.с.

Rolls-Royce Phantom VI – расход топлива: 24,5 л/100 км

Крупнейший седан Rolls-Royce с выдающимся расходом топлива стал синонимом понятия «консервативность».

Ferrari F50 – расход топлива: 24,5 л/100 км

Ferrari F50 был выпущен в 1995 году как среднемоторный суперкар. Автомобиль оснащен атмосферным V12 объемом 4,7 литра и мощностью 519 л.с. с сухим картером, что делает его производной от формульного двигателя болида Ferrari 641 1990 года. Всего было выпущено 349 экземпляров Ferrari F50.

Lamborghini LM002 – расход топлива: 25 л/100 км

Супервнедорожник с 5,2-литровым V12 мотором мощностью 456 л.с. был реализацией идеи Lamborghini о входе на рынок армейских внедорожников. Но популярной модель так и не стала.

Pagani Zonda F – расход топлива: 28,3 л/100 км

Суперкар с двигателем V12 AMG объемом 7,3 литра и мощностью 602 л.с., который является одной из модификаций семейства среднемоторных суперкаров Zonda.

Всего было выпущено около 50 таких автомобилей.

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Источник: Quto