Собянин пустил на выделенки коммунальную технику и двухэтажные автобусы

Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё! АВТОВАЗ представил обновленную роботизированную коробку передач. «За рулем» выяснил, что поменяли, и распробовал робот 2.0 в деле на серпантинах и в пробках города Сочи. Как продлить жизнь вариатору, потратив 300 рублей и два часа Считается, что вариаторы — коробки нежные, а их ремонт стоит космических денег. На самом деле это не всегда так: гораздо проще и дешевле предотвратить одну из основных возможных поломок. Рассказываем, как это сделать. Есть права для вождения автомобиля с АКП. Как пересдать на «механику»? Читательница «За рулем», получив права на управление автомобилем с автоматической коробкой, хотела бы пересесть на машину с механикой. В редакцию она прислала сразу два вопроса по существу. Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.