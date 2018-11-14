Собянин пустил на выделенки коммунальную технику и двухэтажные автобусы

В тексте постановления, опубликованном на сайте мэра столицы, говорится, что транспортным средствам с двухэтажным типом кузова, а также технике, используемой в сфере ЖКХ, разрешается движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Документ датирован 13 октября, а вступает в силу 21 декабря этого года.
Ответственным за выполнение этого постановления назначен заммэра города Максим Ликсутов. Вопрос о расширении перечня допущенных на выделенки транспортных средств рассматривался уже давно. В департаменте транспорта полагают, такое решение положительно отразится на безопасности перевозок и приведет к сокращению аварий, поскольку на выделенных полосах автобусы на 15–20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке.
- Тем временем платных парковок в городе становится все больше, она уже давно вышла за пределы Садового кольца.
- Также недавно в Минтрансе предлагали создать платные выделенные полосы для быстрого передвижения на МКАДе и Третьем транспортом кольце.
Фото: АГН «Москва»
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