Собянин пустил на выделенки коммунальную технику и двухэтажные автобусы

Мэр Москвы подписал постановление о расширении перечня транспортных средств, которым разрешено движение по выделанным полосам в Москве.

В тексте постановления, опубликованном на сайте мэра столицы, говорится, что транспортным средствам с двухэтажным типом кузова, а также технике, используемой в сфере ЖКХ, разрешается движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Документ датирован 13 октября, а вступает в силу 21 декабря этого года.

Ответственным за выполнение этого постановления назначен заммэра города Максим Ликсутов. Вопрос о расширении перечня допущенных на выделенки транспортных средств рассматривался уже давно. В департаменте транспорта полагают, такое решение положительно отразится на безопасности перевозок и приведет к сокращению аварий, поскольку на выделенных полосах автобусы на 15–20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке.

Фото: АГН «Москва»

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