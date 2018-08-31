Москвичей просят делать селфи в автобусах. Напоследок

Первое сентября нынешнего года ознаменуется еще одним радостным для жителей столицы событием: из общественного транспорта исчезнут все турникеты.

Об этом в оригинальной форме напомнил Мосгортранс, который предложил пассажирам напоследок сделать селфи с турникетами в автобусах перед их демонтажом 1 сентября.

«Меньше суток — и турникет станет историей. Завтра в наземном транспорте Москвы наступит всеобщий ВХОДВОВСЕДВЕРИ!!!1 Так что, не забудьте сегодня сделать селфи с турникетом. Это уникальный шанс. Не упустите его. Кто не сможет — забирайте кота (он смог)», — говорится в сообщении Мосгортранса в Twitter.

Наконец-то, москвичи вздохнут с облегчением — в городском наземном транспорте уберут все турникеты, возле каждой двери будут установлены валидаторы, и пассажиры сами, без принуждения, станут прикладывать свои проездные билеты к этим устройствам. Как это происходит во многих странах Европы. Столичные власти подозревают, что «зайцев» в связи с этим, конечно, станет больше, но зато ликвидация искусственного препятствия позволит пассажирам сэкономить от 5 до 20 минут в пути. Экспериментировать с турникетами начали еще при Юрии Лужкове, в 2001 году в Зеленограде. Опыт признали успешным, и постепенно этими устройствами оснастили все маршруты Мосгортранса.

А еще 1 сентября в столице появятся первые электробусы, уже определены маршруты автобусов и троллейбусов, которые они заменят. Про зарядные станции для данного вида общественного транспорта тоже не забыли!

Среди спорных предложений — возвращение автомобильного движения на Новый Арбат. С такой инициативой вышел главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Но вряд ли москвичей порадовала такая перспектива. Думаем, будет мало желающих напоследок фотографироваться на пешеходном Арбате!



Фото: Мосгортранс