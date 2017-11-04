С 1 сентября по Москве пойдут электробусы. Зарядки уже монтируют!

Первого сентября на московских улицах появится 10 электробусов, который будут курсировать в районе ВДНХ. Стартовым решено сделать маршрут троллейбуса № 73 «6-й микрорайон Бибирева — „ВДНХ“.
Электробусы город закупил у ГАЗа и КАМАЗа, эти же компании в течение 15 лет будут заниматься их обслуживанием, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Согласно планам столичного правительства, с 2021 года город перестанет закупать автобусы с дизельными двигателями и сосредоточится только на электробусах. По статистике, 25% пассажирских перевозок в Москве осуществляют троллейбусы и трамваи. Чтобы улучшить экологию города, планируется постепенно заменить все троллейбусы и автобусы электробусами. На первоначальном этапе российские производители поставят городу 200 электробусов, в ближайшие два года город закупит еще 600 таких машин.
В столице уже начали монтировать первые зарядные станции для электробусов.
«Будущее очень близко — прямо над головой. Над электробусом, точнее. Телефоны, часы и воду не заряжает», — говорится в шутливом сообщении группы «Московский транспорт» на Фейсбуке.
До конца года электробусы будут курсировать на шести городских маршрутах. Список автобусов и троллейбусов, которые они заменят:
- Троллейбус № 73 «6-й микрорайон Бибирева» — «ВДНХ» (южный вестибюль).
- Автобус Т25 «Проспект Буденного» — «Метро „Лубянка“» — «Политехнический музей».
- Троллейбус № 83 «Уссурийская улица» — «Метро „Преображенская площадь“».
- Троллейбус № 42 «Рижский вокзал» — «Метро „Петровский парк“».
- Троллейбус № 76 «Холмогорская улица» — «Метро „ВДНХ“».
- Троллейбус № 36 «Бескудниковский переулок» — «1-я Останкинская улица».
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Фото: АГН «Москва»
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