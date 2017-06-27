Главный архитектор Москвы хочет вернуть автомобили на Старый Арбат

Об этом Сергей Кузнецов, который в последнее время балует публику неожиданными заявлениями, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Строго говоря, никакого Старого Арбата не существует, называется эта улица просто Арбат, а Старым его прозвали в народе, чтобы дистанцироваться от Нового Арбата, бывшего Калининского проспекта с очень интенсивным движением.Неожиданным заявлением сегодня огорошил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Я не являюсь сторонником мнения, что уход транспорта с улицы (Ред.: Арбат) является панацеей для ее оживления, часто это бывает совсем наоборот. Для меня, например, уход транспорта со Старого Арбата является все еще открытым вопросом. Люди очень любят машины, в них есть своя прелесть», — сказал он.



Он полагает, что Арбат длинноват для пешеходной зоны, и если ввести там низкоскоростное движение с хорошей разметкой и светофорами, это скорее оживило бы там движение, чем отняло бы что-то. И вообще, автомобильное движение дисциплинирует людей. Арбат — главная пешеходная улица и очень популярное место у москвичей и гостей столицы. Народу там всегда много. Протяженность Арбата — 1,2 килoмeтpa, нaчинaeтcя улица oт плoщaди Apбaтcкиe Вopoтa (ст. м. «Apбaтcкaя») и зaкaнчивaeтcя y Caдoвoгo кoльцa нa Cмoлeнcкoй-Ceннoй плoщaди (ст. м. «Cмoлeнcкaя»). Проект превращения улицы в пешеходную зону разрабатывали 12 лет, он включал ее благоустройство и ремонт фасадов зданий. В 1986 году асфальт заменили брусчаткой, посередине улицы установили газоны с цветами, скамейки и фонари под старину. Есть и еще один любопытный факт, о котором мало кто помнит — в cтaлинcкиe вpeмeнa Apбaт был пpaвитeльcтвeннoй тpaccoй, пo кoтopoй вoждь нapoдoв пpoeзжaл в Kpeмль.

Недавно Минтранс выпустил инструкцию по развитию пешеходных пространств. Она должна служить руководством для властей городов, что следует учитывать при создании таких зон.

В ходе реализации программы «Моя улицы» в Москве исчезли некоторые наземные переходы, их заменили подземные и надземные, но это совсем неудобно для маломобильных граждан.



Фото: Ася Добровольская/ТАСС