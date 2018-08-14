Ходить станет удобно: Минтранс рассказал про организацию пешеходных зон

Ведомство разработало целую инструкцию по развитию пешеходных пространств. Кажется, в ней учтено все: от удобства и комфорта жителей до рекомендаций по уличной мебели и организации сервисных услуг.

Проект организации пешеходных пространств для поселений и городских округов России размещен на официальном сайте Минтранса. В нем описано, на что следует ориентироваться городским властям при создании пешеходных зон. Можно отметить, что некоторые из представленных решений уже используются при организации пешеходных зон в Москве.

В документе говорится, что пешеходные зоны могут быть созданы в промзонах, спальных районах, в центре города либо в местах «конфликта интересов» автомобилистов и пешеходов.

При создании пешеходных пространств следует учитывать естественную защиту от ветра, создаваемую зданиями, а также внешний вид фасадов примыкающих домов. Пешеходы должны чувствовать себя в таких местах комфортно, к их услугам должен быть Wi-Fi, розетки для подзарядки мобильных телефонов, точки сервиса, кафе. В целом же место должно быть привлекательным, чтобы люди сами хотели там прогуливаться и проводить свой досуг.

На улицах «совместного использования», где одновременно ходят пешеходы и ездят машины, рекомендуется ограничить скорость движения транспорта 20 км/ч.

Документ сопровождается схематичными рисунками, так, например, выглядит модель загруженности отдельных участков пешеходных зон. Оптимальным предлагается считать уровень загруженности, соответствующий уровню D (см. рисунок).

Созданием пешеходных пространств все не ограничивается, за этими зонами необходимо постоянно наблюдать и при необходимости корректировать их организацию. Поручить это могут социологам или студентам-социологам. Они должны вести дневник и несколько раз в сутки записывать, как перемещаются жители районов по созданным зонам, фиксировать комфорт и скорость их движения. Насколько людям удобно добираться пешком в магазины для совершения покупок, в кафе или просто идти по дороге.

«Цель анализа — организация современного многофункционального пространства. При проведении детального исследования культурной инфраструктуры района выясняются потребности и ожидания пользователей объекта, затем осуществляется сопоставление данных потребностей и ожиданий с текущей ситуацией», — говорится в документе.

Ученые Университета Торонто рассказали, почему становится все больше аварий, в которых участвуют велосипедисты. И обозначили три главные проблемы, которые стоит решить, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Сколько должна стоить парковка в различных регионах, также недавно рассказал Минтранс. В документе говорится, что при низкой загруженности платных парковочных пространств тарифы следует снижать, а если это не помогает, и вовсе отменять плату.



Фото: Павел Смертин/ТАСС