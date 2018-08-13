Велосипедисты становятся одной из главных угроз для водителей

Новое исследование канадских ученых подтверждает худшие подозрения в отношении водителей и велосипедистов.

Растет число аварий, в которых участвуют велосипедисты, и это мировая тенденция, выяснили ученые Университета Торонто. Ведь машин на дорогах становится все больше, а велосипеды — все популярнее. Причин называют три — невнимательность водителей, низкая сознательность самих велосипедистов и просчеты в организации дорожного движения.

Исследование показало — водители чаще всего заняты своими мыслями и просто не обращают внимания на пешеходов или велосипедистов. Автомобилистам следует четко понимать, что нельзя концентрироваться на чем-то одном, они должны разделять свое внимание по нескольким направлениям: следить за другими транспортными средствами, пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами, а также дорожными знаками и светофорами. Нельзя считать что-то важным, а что-то второстепенным, отмечают ученые.

Это исследование является первым, отслеживающим движение глаз водителей при повороте на перекрестках. Его участники были выбраны из разных возрастных групп и имели разный опыт вождения. Важно было понять общую закономерность. В результате получилась группа, состоящая из водителей возрастом от 35 до 54 лет и стажем вождения более трех лет.

Участников тестов оснастили оборудованием, которое следило за их взглядом, чтобы оценить, на чем они концентрируют внимание. Водителям нужно было сделать несколько правильных поворотов на различных перекрестках с интенсивным движением, включая нерегулируемые. На всех имелась велосипедная полоса, проходящая через правый поворот.

Исследование показало, что в 11 из 19 случаев водители забывали о слепых зонах, где могут находиться велосипедисты или пешеходы. Они не то чтобы не смотрели в зеркала заднего вида, они просто не ожидали увидеть вылетающих велосипедистов. Еще хуже обстояли дела, когда автомобили выезжали с парковки.

Эти результаты шокировали даже ученых, они не предполагали такого снижения внимания, учитывая, что в группу исследуемых входили опытные и не старые водители, у которых не могло притупиться внимание из-за возрастных изменений. Особенно удивило, что больше всего ошибок допускали те, кто был хорошо знаком с местностью и часто ездил по выбранным улицам.

Однако объяснение этому найти все же можно. Если вы в незнакомом городе, то стараетесь быть внимательнее и ехать осторожнее, опасаясь непредвиденных ситуаций. Эта гипотеза соответствует предыдущему исследованию, в результате которого обнаружено, что одно из трех дорожно-транспортных происшествий происходит менее чем в 1,5 км от дома, когда водители расслаблены и позволяют себе отвлечься на свои мысли, так как знают дорогу как свои пять пальцев.

Но не стоит во всем обвинять лишь водителей! Ученые связывают увеличение числа таких аварий с некорректным размещением велосипедных дорожек, делающих движение по ним небезопасным для велосипедистов. Последним не следует считать, что, находясь на специально выделенной дорожке, они могут успокоиться и не смотреть по сторонам. Всегда есть вероятность ошибки разработчиков инфраструктуры, и, пересекая улицу даже по велодорожке, велосипедист все равно не должен терять бдительности и понимать, что есть риск попадания в слепую зону, где водитель его просто не заметит.

Похожее исследование как-то проводила компания Форд, которая сделала вывод, что большинство конфликтов автомобилистов и велосипедистов происходит потому, что участники дорожного движения просто не понимают друг друга.

Ученые разработали специальную куртку для велосипедистов — с поворотниками, стоп-сигналами и вибратором.

Фото: Depositphotos