Минтранс подсчитал реальные цены за парковку

Речь о платных парковках в городах. Расчеты сделали отдельно для каждого региона страны.

В проекте методических рекомендаций по определению платы за парковку в городах приводится рекомендуемая цена за час стоянки, рассчитанная для каждого региона страны. Копия документа оказалась в распоряжении «Известий».

Так, в Москве при условии полной загруженности парковки предлагается взимать 138 рублей за час, в Санкт-Петербурге — 106 рублей, в Севастополе — 50 рублей. Сейчас плата за стоянку в этих городах составляет от 40 до 200, от 30 до 120 и от 35 до 50 рублей соответственно. То есть рекомендованные ведомством расценки существенно выше существующих, но только при условии полной загрузки. Будут ли в регионах пересчитывать тарифы в соответствии с этим, пока неизвестно.

Для других регионов названы тарифы поскромнее: так, в Калмыкии при полной загруженности стоянок рекомендуется брать 21 рубль в час, в Ингушетии — 22 рубля, в Мурманской области — 56 рублей, в Краснодарском крае — 42 рубля, в Чечне — 31 рубль, на Ямале — 80 рублей, в Магадане — 71 рубль.

При этом в рекомендациях говорится, что при низкой загруженности парковки цены следует снижать вдвое или вообще отменять плату. Например, в Москве бесплатной должна быть парковка, загруженная менее чем на 50%. При этом каждый 1% роста заполняемости даст повышение цены: 51% — уже 25 рублей, 52% — 33 рубля и так до 138 рублей. Такие же рекомендации даны и для других городов федерального значения.

В остальных регионах бесплатной должна быть парковка, если ее заполняемость составляет не более 85%.

Назначая тарифы, нужно брать во внимание расположение парковки, время суток, тип транспортного средства и продолжительность стоянки. Расчет заполняемости парковки рекомендовано проводить «не менее чем два раза утром (08:00–12:00), днем (12:00–16:00), вечером (16:00–20:00) и ночью (20:00–08:00)». Для городов с численностью населения более 1 млн человек ночь начинается в 21:00, в Москве и Санкт-Петербурге — в 22:00 (в других населенных пунктах — в 20:00).

Власти могут устанавливать как понижающие, так и повышающие коэффициенты, назначая плату за парковку. Например, повышающий, для того чтобы люди не оставляли автомобили на продолжительное время и освобождали места другим. Так, стоянка до 20 минут — коэффициент 1, от 20 до 60 — 1,5, более 60 — 2. Понижающие можно устанавливать рядом с метро и ж/д станциями, чтобы стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт.

В целом же практически ничего не меняется: решать, делать ли парковку платной, а также назначать цены на основе предложенных рекомендаций будут сами региональные власти. Оптимальной ценой за парковку считается такая, при которой остается 25% свободных мест. Однако есть города, где парковку сделали платной, как, например, в Ростове-на-Дону, а она там практически всегда пустая.

Между тем недавно в одном из интервью глава столичного Дептранса Максим Ликсутов пообещал, что в Москве плату за парковку повышать не будут, так как проблем с ней в городе нет.

Представитель НИУ ВШЭ Екатерина Решетова еще в 2016 году рассказала «За рулем», что когда мест на платных парковках перестает хватать, это признак того, что тарифы нужно увеличивать, и это общемировая практика. Дальше всего в этом вопросе продвинулись в Сан-Франциско, где на каждой улице свой тариф и раз в квартал цены корректируют в зависимости от спроса.

Фото: Роман Пименов/ТАСС