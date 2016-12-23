В Москве хотят отменить безнаказанность за превышение скорости на 19 км/ч

Департамент транспорта столицы совместно с ГИБДД разрабатывает пакет изменений скоростного режима в Москве.

Разрабатываемый в данный момент Департаментом транспорта Москвы и ГИБДД столицы проект подразумевает изменение скоростного режима на ряде улиц и магистралей, а также введение штрафов даже за незначительное превышение скорости. Это должно помочь снизить уровень смертности на дорогах в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

«Мы совместно с Госавтоинспекцией готовим постановление Правительства Москвы, которое устраняет перекосы в скоростном режиме. С учетом того, что часть магистралей прошла реконструкцию, постановление где-то поднимет скоростной режим, где-то снизит его», — цитирует РБК руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Подробности проекта пока неизвестны. Улицы и магистрали, где будет изменен скоростной режим, не называются. Ничего не говорят разработчики и о размере штрафа за превышение скорости на 19 км/ч и менее. Работа над проектом должна закончиться до конца этого года, после чего он будет обнародован.

Напомним, что в своем поручении Владимир Путин поставил задачу снизить уровень смертности на дорогах к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с показателями 2017 года: до 4 погибших на 100 000 населения. Начиная с 2030 года уровень смертности должен достичь нулевой отметки.

В Москве активно проводятся дорожные эксперименты с выделенными полосами. Так власти города пытаются побороть пробки и сделать передвижение по Москве комфортнее.

В ходе борьбы с пробками дептранс столицы принял решение повысить стоимость платной парковки в центре города.

Фото: Егор Алеев/ТАСС