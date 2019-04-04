Перехватывающие парковки: как ими пользоваться и не платить

Первую перехватывающую парковку в Москве с большой помпой открыли в 2012 году — возле станции метро «Аннино», что вблизи МКАД, столичной кольцевой автодороги. Аннинская парковка существует и сейчас, хотя с тех пор система несколько раз видоизменялась.

Идея подкупала простотой и полезностью. Граждане добираются из окраинных микрорайонов до метро на машине, там ее оставляют на стоянке, а дальше подземка доставляет их до места работы или, скажем, в музей. Машины же спокойно стоят, не отравляя воздух выхлопами и не загружая центр мегаполиса. Борьба с ненавистными пробками в этой концепции занимает главнейшее место.

Опыт Москвы переняло также ближайшее Подмосковье, осуществляя перехват возле ключевых станций «железки», и Санкт-Петербург. А столица планомерно продолжала кампанию по оборудованию перехватывающих парковок возле станций метро, гордо доведя их число до «свыше двадцати».

Внешне перехватывающие парковки выглядят в точности как обычные платные. Узнавать, перехватыва­ющие они или нет, лучше заранее по интернету.

бесплатный режим пользования. Право на него автомобилист получает, совершив за день не менее двух поездок на метро.

Сразу уточняю: в это число официально входят только парковки, где предусмотренДля подтверждения этого права надо проделать ряд манипуляций с транспортной и парковочной картами и информационным терминалом на выходе из метро. Не сказать, что алгоритм совсем прост, но запомнить и приспособиться можно.

Если на метро не ездил, то парковка работает как обычная платная с почасовой оплатой. Те, кто ездил на автобусе или трамвае, бесплатного права не получают.

Молодцы градоначальники? Большое и доброе дело делают? Не исключено. Но надо подождать, чем это всё кончится. А вот поводы для придирок есть сразу. Например, первая парковка в Аннино была и остается самой вместительной — 1048 машиномест. Из остальных сколь-нибудь внушительной емкостью может похвастаться горстка — 528, 355, 299 машиномест… А некоторым лучше стыдливо помалкивать и не напоминать о себе. Что такое 63 машиноместа около метро «Медведково» или 42 машиноместа у «Бульвара Адмирала Ушакова»?

Горстка машин обосновалась как можно ближе к выходу из метро — определенно они принадлежат поклонникам бесплатного режима.

Суммарная вместимость всех площадок перехвата (всего их 27 около 16 станций метро) — чуть больше 5000 машин.

По данным мэрии, по дорогам Москвы ежедневно курсирует около 2,5 млн легковых автомобилей. А «рабочий» поток из Подмосковья в Москву в будние дни оценивается в 800 тысяч. Задумайтесь! Можно ли при таких обстоятельствах разгрузить улицы, изъяв из оборота пять тысяч машин? Думается, никто и не ощутит разницы.

Да и откуда ей взяться? Ведь параллельно с перехватывающими парковками столица развивает каршеринг — краткосрочную аренду автомобилей для перемещения в пределах города. В конце прошлого года в каршеринге насчитывалось 18 тысяч машин. Перехватывающие стоянки не покрывают даже эту маленькую прибавку круглосуточного трафика.

Удобно, но неудобно

Данные о повседневном наполнении парковок весьма неоднородны. Одни забиты до отказа с семи утра и до восьми вечера, другие якобы постоянно пустуют. Едем на большую перехватывающую парковку (свыше 400 мест) возле станции метро «Тимирязевская». Это на обочине Дмитровского шоссе, важного и вечно загруженного направления — от «спален» к очагам офисов и объектов торговли.

подъехать к ней можно только со стороны центра.

Не верим глазам: середина понедельника, а парковка практически пуста! Почему? Одно из предположений: в данном месте она попросту никчемна для автомобилистов, следующих с окраин или из пригорода в центр, — потому чтоЭто косвенно подтверждает и другая, соседняя парковка, никак не огороженная и не обозначенная. Она еще более бесплатна, размечена и вполне легальна, не требует возни с паркоматами и поездок на метро, но тоже, в общем-то, свободна. Заезжай и паркуй.

Парковка на «Тимирязевской» вызывающе пуста. Объясняется это, скорее всего, ее неудачным расположением относительно основного утреннего потока.

Есть и другие парковки с «конструктивно заложенным» принципиальным дефектом: чтобы на них попасть, надо сделать большой крюк, подчас километров в пять. Там, где расположение удобное, парковки не пустуют.

Но в любом случае всем желающим просто не хватит на них места. А выяснить, есть местá или нет, можно только непосредственно на въезде. Возможно, этим объясняется непопулярность парковки около метро «Выхино». Уйти далеко в сторону от вылетной магистрали, чтобы обнаружить, что встать там негде? Эта парковка редко заполнена полностью. Но при этом дворы соседних жилых кварталов почему-то забиты по самое не могу! Народ плохо информирован и не ведает о бесплатном «перехвате»? Или работает сила привычки?

Полезно, но вредно

Метрополитен на части диаметров «спальни — центр» по утрам перегружен точно так же, как автодороги.

Уместно добавить, что в утренние часы пик на многих станциях метро затруднительно совершить посадку в поезд, следующий в центр, - некуда втиснуться. «Выхино» к таким пока не относится, а вот, к примеру, на станции «Нагатинская», где тоже раньше была перехватывающая парковка, давка в вагонах в порядке вещей.Убираешь пассажиров оттуда — добавляется здесь, и наоборот.