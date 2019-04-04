Перехватывающие парковки: как ими пользоваться и не платить

Первую перехватывающую парковку в Москве с большой помпой открыли в 2012 году — возле станции метро «Аннино», что вблизи МКАД, столичной кольцевой автодороги. Аннинская парковка существует и сейчас, хотя с тех пор система несколько раз видоизменялась.
Идея подкупала простотой и полезностью. Граждане добираются из окраинных микрорайонов до метро на машине, там ее оставляют на стоянке, а дальше подземка доставляет их до места работы или, скажем, в музей. Машины же спокойно стоят, не отравляя воздух выхлопами и не загружая центр мегаполиса. Борьба с ненавистными пробками в этой концепции занимает главнейшее место.
Опыт Москвы переняло также ближайшее Подмосковье, осуществляя перехват возле ключевых станций «железки», и Санкт-Петербург. А столица планомерно продолжала кампанию по оборудованию перехватывающих парковок возле станций метро, гордо доведя их число до «свыше двадцати».
Много, но мало
Если на метро не ездил, то парковка работает как обычная платная с почасовой оплатой. Те, кто ездил на автобусе или трамвае, бесплатного права не получают.
Молодцы градоначальники? Большое и доброе дело делают? Не исключено. Но надо подождать, чем это всё кончится. А вот поводы для придирок есть сразу. Например, первая парковка в Аннино была и остается самой вместительной — 1048 машиномест. Из остальных сколь-нибудь внушительной емкостью может похвастаться горстка — 528, 355, 299 машиномест… А некоторым лучше стыдливо помалкивать и не напоминать о себе. Что такое 63 машиноместа около метро «Медведково» или 42 машиноместа у «Бульвара Адмирала Ушакова»?
Суммарная вместимость всех площадок перехвата (всего их 27 около 16 станций метро) — чуть больше 5000 машин. По данным мэрии, по дорогам Москвы ежедневно курсирует около 2,5 млн легковых автомобилей. А «рабочий» поток из Подмосковья в Москву в будние дни оценивается в 800 тысяч. Задумайтесь! Можно ли при таких обстоятельствах разгрузить улицы, изъяв из оборота пять тысяч машин? Думается, никто и не ощутит разницы.
Да и откуда ей взяться? Ведь параллельно с перехватывающими парковками столица развивает каршеринг — краткосрочную аренду автомобилей для перемещения в пределах города. В конце прошлого года в каршеринге насчитывалось 18 тысяч машин. Перехватывающие стоянки не покрывают даже эту маленькую прибавку круглосуточного трафика.
Удобно, но неудобно
Данные о повседневном наполнении парковок весьма неоднородны. Одни забиты до отказа с семи утра и до восьми вечера, другие якобы постоянно пустуют. Едем на большую перехватывающую парковку (свыше 400 мест) возле станции метро «Тимирязевская». Это на обочине Дмитровского шоссе, важного и вечно загруженного направления — от «спален» к очагам офисов и объектов торговли.Не верим глазам: середина понедельника, а парковка практически пуста! Почему? Одно из предположений: в данном месте она попросту никчемна для автомобилистов, следующих с окраин или из пригорода в центр, — потому что подъехать к ней можно только со стороны центра. Это косвенно подтверждает и другая, соседняя парковка, никак не огороженная и не обозначенная. Она еще более бесплатна, размечена и вполне легальна, не требует возни с паркоматами и поездок на метро, но тоже, в общем-то, свободна. Заезжай и паркуй.
Есть и другие парковки с «конструктивно заложенным» принципиальным дефектом: чтобы на них попасть, надо сделать большой крюк, подчас километров в пять. Там, где расположение удобное, парковки не пустуют.
Но в любом случае всем желающим просто не хватит на них места. А выяснить, есть местá или нет, можно только непосредственно на въезде. Возможно, этим объясняется непопулярность парковки около метро «Выхино». Уйти далеко в сторону от вылетной магистрали, чтобы обнаружить, что встать там негде? Эта парковка редко заполнена полностью. Но при этом дворы соседних жилых кварталов почему-то забиты по самое не могу! Народ плохо информирован и не ведает о бесплатном «перехвате»? Или работает сила привычки?
Полезно, но вредноУместно добавить, что в утренние часы пик на многих станциях метро затруднительно совершить посадку в поезд, следующий в центр, - некуда втиснуться. «Выхино» к таким пока не относится, а вот, к примеру, на станции «Нагатинская», где тоже раньше была перехватывающая парковка, давка в вагонах в порядке вещей. Метрополитен на части диаметров «спальни — центр» по утрам перегружен точно так же, как автодороги. Убираешь пассажиров оттуда — добавляется здесь, и наоборот.
Невольно приходишь к мысли, что на самом деле у властей какой-то другой план. Загнать как можно больше народа в метро? Приучить к цивилизованным парковкам со шлагбаумами и транспортными картами? А потом объявить тарифы? Допустим, сто рублей в день — немного же? Мы бы поверили, что это не так, но, вопреки обещаниям столичных властей, зона муниципальных платных парковок уже подобралась к самым окраинам. И организация чего-то бесплатного, честно говоря, теперь уже удивляет. Но, пока оно есть, спешите пользоваться!
Режим и тарифы перехватывающих парковок в Москве
Для пользователей метро (не менее двух поездок): с 5:30 до 2:00 — бесплатно.
Для остальных автомобилистов: с 6:00 до 22:00 — 50 рублей в час; с 22:00 до 6:00 — 100 рублей (за весь период).
Штраф за утерю парковочного билета: 500 рублей + оплата времени фактического пребывания на парковке.
Алгоритм действий и список бесплатных парковок приведены на официальном сайте ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Читать комментарии