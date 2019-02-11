Как вернуть деньги за парковку: Моспаркинг без боя не отдает

Решил «завязать» с платными парковками, пользоваться каршерингом, общественным транспортом или вообще навсегда покинуть столицу России и хочешь отозвать средства со своего парковочного счета? «За рулем» выяснил, как это сделать.

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Большинство москвичей для оплаты парковки на улично-дорожной сети города используют специальное приложение, которое существует для операционных систем iOS и Android.

Чтобы оплатить парковку с помощью приложения (другие варианты — sms или оплата через паркоматы, которые вскоре уберут с улиц), необходимо пополнить так называемый парковочный счет, который привязан к номеру мобильного телефона. Мы оставим за рамками этого материала непонятную комиссию в один процент при пополнении счета банковской картой и то, что оплатить парковку нужно в течение пяти (!) минут.

«За рулем» решил разобраться — можно ли вернуть деньги, которые внесены на счет. Это стало особенно актуальным после серьезного подорожания парковки на ряде улиц. Ведь если оставлять машину на несколько часов, то 380 руб./ч вполне могут вылиться в крупную сумму. А что, если человек решил «завязать» с платными парковками и пользоваться каршерингом, общественным транспортом или вообще навсегда покинуть столицу России?

Вернуть деньги с парковочного счета можно. Но для этого придется пройти несколько кругов ада, причем практически в прямом смысле слова.

Вот что ответила нам техподдержка «Московского паркинга». Приводим ответ без сокращений и комментариев:

«Вы можете обратиться в один из сервисных центров „Московский транспорт“ по адресам: ул. Старая Басманная, д. 20, строение 1, либо ул. 1905 года, д. 25, со следующим пакетом документов:

заявление (бланк на http://parking.mos.ru, вкладка «О проекте»-«Документы»-«Заявление на возврат денежных средств»);

копия паспорта (2 и 3 стр.);

договор с оператором сотовой связи, подтверждающий, что номер зарегистрирован на заявителя;

документ, подтверждающий факт списания денежных средств в счет Московского парковочного пространства (оригинал выписки со счета банковской карты с указанием полных ФИО плательщика, получателя, суммы и даты платежа, номера карты. Выписка должна быть заверена сотрудником банка, выдавшим документ (должность, ФИО, подпись сотрудника и печать банка), оригинал чека, заверенный оригинал платежного поручения и т.д.)».

При этом, как пояснил сотрудник центра «Московский транспорт», вернуть можно только один определенный платеж, а не все деньги, которые находятся на счете.

Любопытно и то, что при привязке мобильного телефона к парковочному счету никто и ничто не просит подтвердить, что номер действительно принадлежит конкретному человеку. Да и многие ли помнят, где находится их договор с оператором мобильной связи, особенно если он был заключен много лет назад? Значит, придется обращаться в ближайший офис сотовой компании и получать копию или дубликат договора. Затем нужно ехать в банк и получать выписку (!), заверенную банковским сотрудником и печатью организации. Копия двух страниц паспорта на этом фоне кажется детской забавой. Лишь проделав все эти операции, можно будет поехать в центр Москвы (где, как мы помним, платные парковки очень дорогие и их мало, а штраф за неоплату составляет 5000 руб.) и подать документы на возврат средств.

Если на счете крупная сумма, то, конечно, придется пройти по всем инстанциям, а вот если небольшая, в несколько сотен рублей, подавляющее большинство водителей плюнут на эту затею и фактически подарят неизрасходованные средства. Видимо, именно на это и рассчитывают в Моспаркинге.

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Фото: «За рулем», Михаил Джапаридзе/ТАСС, Валерий Шарифулин/ТАСС