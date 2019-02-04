ГИБДД хочет поменять дорожные знаки по всей России

Эксперимент с уменьшенными и совмещенными знаками, который проходил в пяти крупных городах, признан успешным.

Впервые знаки уменьшенного размера начали применять в Москве: в первую очередь это коснулось знаков, регулирующих парковки: «Парковка разрешена», «Стоянка и остановка запрещены». В центре города изменили размер знаков, ограничивающих максимальную скорость движения: на участках, где она составляет 60 км/ч, знаки уменьшили до размеров 50х50 см, а там, где нельзя ездить быстрее 40 км/ч — до 35х35. Первые такие знаки появились в столице в 2017 году.

Позднее в эксперименте приняли участие Санкт-Петербург, Саратов, Владимир и Калининград. Знаки нового размера применяются, прежде всего, на участках, где их много. Цель — уменьшить захламленность дорог знаками, портящую внешний вид города. Кроме того, появились совмещенные знаки: например, вместо таблички «Платная парковка» ее изображение начали наносить прямо на знак, причем и на уменьшенный тоже.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и ГИБДД признали эксперимент успешным: несмотря на сокращение в размерах, знаки не вызвали путаницы у водителей. Теперь в ГИБДД хотят внести уменьшенные и совмещенные знаки в проект новой редакции национальных и межгосударственных ГОСТов, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции говорят, что такие знаки удачно вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам, их можно вешать на дома при недостатке места на улично-дорожной сети. Ну и еще один немаловажный фактор — их цена ниже обычных.

После принятия новых ГОСТов решение об установке уменьшенных и совмещенных знаков будет принимать собственник дороги.

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Столица поддержала предложение о введении ограничений на въезд неэкологичного транспорта.

Фото: АГН «Москва»