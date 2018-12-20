Штраф за неоплату парковки в Москве решили удвоить

Законопроект, предусматривающий повышение административного штрафа за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза — до 5 тыс. рублей, внесла в парламент города комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

В проекте закона, размещенного на сайте столичного парламента, предусматривается увеличение штрафа за неоплату парковки в столице с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

«В целях обеспечения соразмерности стоимости платы за парковку и размера административного штрафа за неуплату этой стоимости, а также обеспечения последовательной реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в области благоустройства в городе Москве законопроектом предлагается установить административный штраф за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в размере 5000 рублей», — говорится в документе.

По мнению законодателей, штраф в 2,5 тыс. рублей не соответствует «степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности». Если в течение суток стоянка на городских парковках может обойтись в сумму от 960 до 7140 рублей, а на парковках вне улично-дорожной сети — от 1200 до 14 400 рублей, то штрафом в 2,5 тыс. рублей никого не сдержишь, а возможно, водителям порой выгоднее заплатить штраф, чем оплатить парковку.

С 15 декабря власти Москвы повысили плату за парковку. Максимальный тариф в 380 рублей в час действует в центре — на Тверской, Арбате, Петровке, Неглинной, в Романовом переулке, около Патриарших прудов, а также около бизнес-центра «Москва-сити». На 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

На 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Аналитики Яндекс.Транспорта посчитали, как в результате предпринимаемых столичным правительством мер ускорился общественный транспорт в столице.



Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС