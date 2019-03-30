Посадка в неизвестность: главные опасности каршеринга

За прошлый год, по данным столичного Дептранса, парк каршеринговых автомобилей в Москве увеличился в три с половиной раза и превысил 16 тысяч единиц. Общее количество поездок выросло еще значительнее: прогресс более чем в четыре раза, до 23 млн сессий. В наступившем году ожидается прибавка еще на 5 тысяч машин. По темпам развития московский сервис краткосрочной аренды автомобилей не имеет себе равных в мире.
Техническое состояние
Поминутный прокат в мегаполисе удобен. Доступных машин много, интерфейс мобильных приложений прост и в подавляющем большинстве случаев работает без сбоев. Цена приемлема, а ведь в нее входят все траты: бензин, парковка, мойка и даже стеклоомывающая жидкость. Только штрафы за нарушения ПДД, если они случатся, придется заплатить из своего кармана. Беря с клиента несколько рублей за минуту поездки, компания-оператор еще и обязуется обслуживать автомобиль по регламенту, а также держать его переобутым по сезону.
Правила дорожного движения прямо обязывают водителя перед поездкой убедиться, что машина соответствует требованиям безопасности. Пункт 2.3.1 требует «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации». Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы или рулевого управления, негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, не действующем во время дождя или снегопада стеклоочистителе со стороны водителя.
Вопреки этой норме большинство пользователей каршеринга проверяют машину исключительно на предмет внешних повреждений. Это объяснимо: за недосмотр в договоре с компанией прямо прописана финансовая ответственность. Но ведь игнорирование требований ПДД тоже может обернуться неприятными последствиями, причем гораздо более серьезными. Если прокатный автомобиль попадет в аварию и будет выявлен факт его технической неисправности, отвечать придется водителю. Ведь он не имел права выводить такое транспортное средство на дорогу.
Да, осмотром пренебрегают и автомобилисты-частники. Вот только они находятся в других условиях: ездят на одной машине каждый день, знают историю ее обслуживания и потенциальные проблемы. А клиент каршеринга садится в неизвестность. И при этом несет за возможные инциденты точно такую же ответственность, как и остальные участники дорожного движения.
Конечно, далеко не каждую неисправность можно заметить визуально. Но большая часть из них сразу же проявит себя при езде. В этом случае движение требуется прекратить. Проигнорировали и такой сигнал? Значит, едете на свой страх и риск. И только в том случае, если до самого момента аварии машина вела себя абсолютно нормально, есть шансы переложить ответственность на компанию-владельца или производителя автомобиля. Редко, но все же случаются ситуации, когда неисправность возникает внезапно и вины водителя в ней нет. Правда, придется потратить изрядно времени, нервов и средств в судах.
Шины
Перед поездкой на каршеринговой машине стоит как минимум проверить работоспособность осветительных приборов, состояние и модель шин. Думаете, последнее неважно? Погода у нас любит подкидывать сюрпризы, а в парке компании сотни и тысячи автомобилей. Их стремятся переобуть вовремя, однако это не всегда возможно. Например, в определенный период осенью летняя резина еще подходит для уверенной езды днем. Ночью уже случаются заморозки, и тут она может подкинуть водителю неприятный сюрприз. На личной машине вы знаете, что надето на колеса, на прокатной — нет.
Кроме того, нелишне просто узнать модель используемых шин и степень их износа. Сейчас компании обувают свой парк в приличную резину и следят за ее состоянием. Однако усиление конкуренции и рост издержек (а они уже давят вовсю) вскоре могут заставить включить режим экономии. В результате каршеринговый транспорт может оказаться на лысых покрышках или в обуви от неизвестных китайских фирм.
На первых же метрах поездки не спешите включать любимую радиостанцию — прислушайтесь к машине, почувствуйте ее: как тормозит, как слушается руля, как разгоняется. Пример банальной неисправности с потенциально катастрофическими последствиями — ослабленные болты крепления колес. Они выдают себя характерным стуком при езде, обнаружить их совсем несложно. Что случится, если вы потеряете колесо на скорости, думаем, объяснять не нужно.
В классическом прокате автомобили между выдачами клиентам возвращаются владельцу. Он имеет возможность проконтролировать их. Каршеринговые машины живут на улицах без присмотра. Между плановыми ТО у них проходит столько же километров, сколько и у всех остальных, а вот водителей сменяются тысячи.
Не надейтесь на других: обезопасьте себя и окружающих, потратив лишнюю минуту на оценку технического состояния автомобиля, который вы берете. Экономия 10–20 рублей несравнима с возможными неприятностями.
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