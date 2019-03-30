Посадка в неизвестность: главные опасности каршеринга

Сервис краткосрочной аренды машин растет в Москве как на дрожжах. Другие мегаполисы отстают, но новый тренд тоже перенимают. Каршеринг удобен, спору нет, но ЗР рассказывает, как обезопасить себя и пассажиров.

За прошлый год, по данным столичного Дептранса, парк каршеринговых автомобилей в Москве увеличился в три с половиной раза и превысил 16 тысяч единиц. Общее количество поездок выросло еще значительнее: прогресс более чем в четыре раза, до 23 млн сессий. В наступившем году ожидается прибавка еще на 5 тысяч машин. По темпам развития московский сервис краткосрочной аренды автомобилей не имеет себе равных в мире.

Техническое состояние

Поминутный прокат в мегаполисе удобен. Доступных машин много, интерфейс мобильных приложений прост и в подавляющем большинстве случаев работает без сбоев. Цена приемлема, а ведь в нее входят все траты: бензин, парковка, мойка и даже стеклоомывающая жидкость. Только штрафы за нарушения ПДД, если они случатся, придется заплатить из своего кармана. Беря с клиента несколько рублей за минуту поездки, компания-оператор еще и обязуется обслуживать автомобиль по регламенту, а также держать его переобутым по сезону.

В столичном каршеринге немало премиальных моделей. Как правило, они оказываются чище и ухоженнее «народных» автомобилей. Однако для пользователя это не повод не уделять внимание техническому состоянию.

Правила дорожного движения прямо обязывают водителя перед поездкой убедиться, что машина соответствует требованиям безопасности. Пункт 2.3.1 требует «перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации». Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы или рулевого управления, негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, не действующем во время дождя или снегопада стеклоочистителе со стороны водителя.

Вопреки этой норме большинство пользователей каршеринга проверяют машину исключительно на предмет внешних повреждений. Это объяснимо: за недосмотр в договоре с компанией прямо прописана финансовая ответственность. Но ведь игнорирование требований ПДД тоже может обернуться неприятными последствиями, причем гораздо более серьезными. Если прокатный автомобиль попадет в аварию и будет выявлен факт его технической неисправности, отвечать придется водителю. Ведь он не имел права выводить такое транспортное средство на дорогу.

Лидеры рынка каршеринга имеют в парке тысячи машин. Заметно, что за ними стараются следить. И все же по степени внимания с личным автомобилем это не сравнить.

Да, осмотром пренебрегают и автомобилисты-частники. Вот только они находятся в других условиях: ездят на одной машине каждый день, знают историю ее обслуживания и потенциальные проблемы. А клиент каршеринга садится в неизвестность. И при этом несет за возможные инциденты точно такую же ответственность, как и остальные участники дорожного движения.

Конечно, далеко не каждую неисправность можно заметить визуально. Но большая часть из них сразу же проявит себя при езде. В этом случае движение требуется прекратить. Проигнорировали и такой сигнал? Значит, едете на свой страх и риск. И только в том случае, если до самого момента аварии машина вела себя абсолютно нормально, есть шансы переложить ответственность на компанию-владельца или производителя автомобиля. Редко, но все же случаются ситуации, когда неисправность возникает внезапно и вины водителя в ней нет. Правда, придется потратить изрядно времени, нервов и средств в судах.

Шины

Перед поездкой на каршеринговой машине стоит как минимум проверить работоспособность осветительных приборов, состояние и модель шин. Думаете, последнее неважно? Погода у нас любит подкидывать сюрпризы, а в парке компании сотни и тысячи автомобилей. Их стремятся переобуть вовремя, однако это не всегда возможно. Например, в определенный период осенью летняя резина еще подходит для уверенной езды днем. Ночью уже случаются заморозки, и тут она может подкинуть водителю неприятный сюрприз. На личной машине вы знаете, что надето на колеса, на прокатной — нет.

Время — деньги. В случае с сервисом поминутного проката этот постулат застилает клиентам глаза и зачастую заставляет игнорировать требования безопасности.

Кроме того, нелишне просто узнать модель используемых шин и степень их износа. Сейчас компании обувают свой парк в приличную резину и следят за ее состоянием. Однако усиление конкуренции и рост издержек (а они уже давят вовсю) вскоре могут заставить включить режим экономии. В результате каршеринговый транспорт может оказаться на лысых покрышках или в обуви от неизвестных китайских фирм.

На первых же метрах поездки не спешите включать любимую радиостанцию — прислушайтесь к машине, почувствуйте ее: как тормозит, как слушается руля, как разгоняется. Пример банальной неисправности с потенциально катастрофическими последствиями — ослабленные болты крепления колес. Они выдают себя характерным стуком при езде, обнаружить их совсем несложно. Что случится, если вы потеряете колесо на скорости, думаем, объяснять не нужно.

Аварии в каршеринге не редкость. Ответственность всегда лежит на водителе!

В классическом прокате автомобили между выдачами клиентам возвращаются владельцу. Он имеет возможность проконтролировать их. Каршеринговые машины живут на улицах без присмотра. Между плановыми ТО у них проходит столько же километров, сколько и у всех остальных, а вот водителей сменяются тысячи.

Не надейтесь на других: обезопасьте себя и окружающих, потратив лишнюю минуту на оценку технического состояния автомобиля, который вы берете. Экономия 10–20 рублей несравнима с возможными неприятностями.