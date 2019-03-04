Сделала она это за злостную, в течение нескольких лет, неуплату транспортного налога. Начисленного по давно не существующему ИНН.

Дело в том, что я прописан в одном регионе, а машину зарегистрировал в другом — и налог начисляли в двух регионах, по двум разным ИНН. Я не раз наведывался в налоговую с требованием объединить два ИНН в один. Всякий раз меня уверяли, что двойное начисление налога — досадная случайность, которая образовалась как раз при сливании двух ИНН, и что вот теперь точно всё чисто! И я исправно платил транспортный налог по месту прописки, как того ­и требует закон.

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Но, видимо, где-то какую-то галочку в электронной системе все-таки не поставили, - и спустя несколько лет я получил «письмо счастья», в котором меня фактически обвиняют в уклонении от уплаты налогов и грозят в судебном порядке удержать несколько десятков тысяч рублей. Я пытался жаловаться на двойное налогообложение по горячему телефону налоговой 8–800, но толку — ноль. Отправлял подтверждающие документы в электронном виде через личный налоговый кабинет — с тем же успехом. Поехал в межрайонную инспекцию (налоговый центр обслуживания населения) с желанием порвать кого-нибудь, как тузик грелку, но милая девушка-оператор, набрав мою фамилию в базе данных, тут же ответила:

— Да всё у вас уплачено! Как они вообще могли начислять налог по давно не существующему ИНН? Хотите, оформим справку о том, что у вас нет задолженности? Но в следующем году ситуация наверняка повторится вновь.

Позвонил мировому судье. Терпеливо выслушав мою тираду, дама на том конце провода невозмутимым голосом ответила: «Да не волнуйтесь вы так. Вы такой не один, вас тысячи!».

Жду вызова в суд и удивляюсь тому, что еще в девяностые на электронных рынках можно было купить на CD любую базу данных (телефонную, автотранспорта и т. д.), но навести порядок с электронным хранением и обработкой данных в государственном масштабе мы не можем до сих пор. Отчасти по этой причине в ГИБДД решили выдавать на регистрируемый транспорт номерá того региона, где прописан собственник. Пока еще выдают госномера региона, где машина ставится на учет, но эту практику, которую ввели в 2013 году, прекратят 4 августа (если еще что-нибудь не изменится). Но откуда в районной ГИБДД, например, Калининграда, номерные знаки, допустим, Краснодарского края? Всё просто: в ГИБДД будут присваивать лишь комбинацию букв и цифр, а собственно жестяные таблички автовладелец закажет у уполномоченных частных фирмочек-производителей.

По причине несовершенства электронных баз данных забуксовала идея контролировать через камеры фотовидеофиксации наличие полиса ОСАГО. Здесь ситуация еще сложнее, поскольку нужно грамотно привязать друг к другу базы «автогражданки» и ГИБДД, а сделать это не так просто. И велик риск, что многие водители будут получать неоправданные штрафы.

У нас по-прежнему не взаимодействуют базы таможни и ГИБДД, поэтому практически невозможно привлечь к ответственности за нарушения ПДД граждан других государств, чем пользуются лихачи с украинскими, казахстанскими, армянскими, молдавскими и прочими номерами «ближней заграницы». Не пора ли регистрировать свои машины где-нибудь в Абхазии, чтобы не платить за парковку в Москве?

Но одно нововведение вполне может проскочить, несмотря на дыры в базах данных, - я о грядущем запрете въезда в центры крупных городов для автомобилей, не соответствующих определенному экологическому классу — допустим, Евро‑3. Поскольку до 2005 года графа «Экологический класс» в ПТС вовсе не заполнялась, владельцам многих машин придется обивать пороги МРЭО и вносить поправки в документы. Либо менять машину. Либо не соваться в запретные зоны.

Тем временем у меня на руках два документа — справка из налоговой об отсутствии задолженности и требование от нее же взыскать с меня в судебном порядке недоимку по транспортному налогу. Ждать судебных приставов?