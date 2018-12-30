ГИБДД вновь меняет правила регистрации автомобилей

В ведомстве хотят привязать регистрацию автомобилей к региону регистрации его собственника.

МВД разместило очередной проект постановления правительства, меняющий установленный порядок регистрации транспортных средств. Согласно ему при постановке автомобиля на учет ему может быть присвоен государственный номер исключительно того региона, где зарегистрирован собственник.

Напомним, что с осени 2013 года снятие транспортного средства с учета упразднили, то есть, человек, покупающий автомобиль в Московской области (регистрационные коды 50, 90, 190, 150), но зарегистрированный, например, в Чувашии, может продолжать ездить на машине с номерами, где указан подмосковный региональный код.

В МВД считают, что это значительно усложнило идентификацию транспортных средств сотрудниками ГИБДД: они не могут определить местный это водитель или заезжий. А это, в свою очередь, может приводит к тому, что такой возможностью пользуются преступники.

Изменения должны вступить в силу в августе следующего года, одновременно с тем, когда начнут выдавать госномера нового стандарта. При этом ГИБДД будет только присваивать буквенно-цифровые значения номеров, а вот изготовлять таблички будут сами водители у различных аккредитованных производителей. Поэтому при покупке автомобиля инспектор присвоит автомобилю новый госномер с регионом регистрации собственника.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый ГОСТ на государственные номера транспортных средств.

МВД подготовило законопроект об отмене госпошлины за изготовление номеров транспортных средств.

В будущем все номера планируется оснащать чипами с записанной на них информацией о владельце и транспортном средстве.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС