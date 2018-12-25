Новые номера появятся в августе 2019 года

С 4 августа 2019 года в России будут выдавать автомобильные номерные знаки нового образца.

В Росстандарте и ГИБДД определили дату появления новых номерных знаков для транспортных средств. Напомним, что их введение было перенесено с 1 января 2019 года.

Решено, что выдавать новые номерные знаки начнут с 4 августа 2019 года. Эта дата совпадает с вступлением в силу закона «О государственной регистрации транспортных средств», пишет «Коммерсантъ». С этого момента изготовлением номерных знаков займутся частные компании.

Согласно приказу Росстандарта № 555-cт в России, с 4 августа будет выдаваться 10 видов номерных знаков. Они рассчитаны на установку на самые разные транспортные средства: автомобили с американского и японского рынка, имеющие почти квадратные места для установки знаков, мотоциклы, квадроциклы и иную мототехнику, ретроавтомобили, спорткары и так далее.

Инициатором переноса даты введения в обращение новых номерных знаков для транспортных средств стала ГИБДД.

Получать номерные знаки можно будет непосредственно в автосалоне при покупке транспортного средства, а о новых ГОСТах, распространяющихся на новые знаки, можно узнать здесь.

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