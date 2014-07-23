Новые автомобильные номера: уже со следующего года

В России с 1 января 2019 года вступает в силу ГОСТ, вводящий новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств. Есть и другие изменения.

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Проект нового стандарта был подготовлен еще в прошлом году и должен серьезно облегчить жизнь владельцам мотоциклов, американских и японских автомобилей. Кроме того, появляются новые знаки.

Формат номеров остается прежним — М 000 ММ 55, где две последние цифры означают код региона. Никаких RFID-меток или других изменений не планируется.

Мотоциклетные номера уменьшатся: их размер будет равен 230х125 мм. Сегодня мотоциклисты вынуждены использовать переходники, чтобы крепить номера, которые длиннее на 15 мм и выше на 60 мм. Некоторые просто загибают их, избегая таким образом еще и штрафов с камер.

Мотоциклетные номера. Слева — соответствующий перспективному ГОСТу, справа — нынешней редакции. Как видно, номер должен заметно уменьшиться в размерах

Вводятся ГОСТом и номера для мопедов. По размерам они идентичны мотоциклетным, но имеют формат ММ 000 АА 55. Такие номера предназначены для скутеров, которые подлежат государственной регистрации (с двигателем объемом более 50 куб. см).

Для легковых автомобилей и грузовиков появляется новый нестандартный типоразмер заднего номера: он двустрочный, а его размеры составляют 290х150 мм против 520х112 мм у стандартного номера. Такие таблички должны встать на «родные» места автомобилей из Северной Америки и Японии.

Двухстрочный задний автомобильный номер должен вставать в штатные места автомобилей с внутреннего рынка Северной Америки и Японии

В ГОСТе появляются новые типы номеров. Первые предназначены для классических мотоциклов, легковых автомобилей и грузовиков, их планируется устанавливать на ретроавтомобили. Их размеры соответствуют стандартным, но слева есть отдельная ячейка с буквой «К», а сам номер имеет формат ММ 000 55. Аналогичный формат имеют госномера для спортивных автомобилей.

Номера для классических (ретро) автомобилей (тип 22 и 23) и мотоциклов и мопедов (тип 24)

Есть и технические изменения: например? каждая заготовка для номера должна иметь уникальный 12-значный номер. Автовладельцы теперь смогут просверлить в номерах дополнительные отверстия, главное чтобы они не задевали символы, флаг России и надпись RUS.

Вскоре регистрационные номера можно будет получать у автодилеров, а не в ГИБДД.

Владимир Путин запретил гаишникам снимать номера с транспортных средств при запрете эксплуатации.

Фото: АГН" Москва", Артем Геодакян/ТАСС