Путин запретил ГИБДД снимать номера с автомобилей

Президент России подписал указ, который вносит соответствующие изменения в положение о Госавтоинспекции.

До сегодняшнего дня сотрудники ГИБДД могли снять с машины номера и таким образом запретить ее эксплуатацию. Обычно это происходило в случае обнаружения неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля невозможна, либо же если в его конструкцию были внесены несогласованные изменения. Еще несколько лет назад номера снимали и за незаконную тонировку, но затем эту норму отменили.

Изменения были внесены в пункт 12 указа президента «О дополнительных мерах по обеспечению дорожной безопасности». Указ был подписан в субботу 15 сентября 2018 года, опубликован на портале правовой информации и уже вступил в силу.

При этом у Госавтоинспекции остается право запрещать эксплуатацию транспортных средств «в случаях, предусмотренных законодательством».

Фото: Артем Геодакаян/ТАСС

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