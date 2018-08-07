Штраф, а не лишение: наказание за встречку предложили смягчить

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за первый выезд на полосу встречного движения водитель заплатит только штраф. Сегодня суд вправе лишить его водительских прав на срок до шести месяцев.

Изменения предлагается внести в ст. 12.15 и 12.16 КоАП РФ, предусматривающие наказание за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления. При повторном нарушении депутаты предлагают лишать водителей прав на срок от двух месяцев до года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на практике такие нарушения ПДД «не всегда отличаются высокой степенью общественной опасности», а водители лишаются прав, даже если они не создают аварийной ситуации, нарушая требования в местах, где встречное движение крайне редко либо вообще отсутствует. Кроме того, зачастую водители нарушают ПДД в силу плохой организации движения, отсутствия разметки, плохой освещенности дорог и т.п.

Впрочем, шансов на то, что законопроект дойдет хотя бы до обсуждения на заседании Госдумы, совсем немного. Еще весной глава ГИБДД Михаил Черников назвал выезд на встречную полосу одним из самых опасных нарушений правил дорожного движения. По официальной статистике, в прошлом году было зафиксировано 15,1 тысячи аварий из-за данного правонарушения, это более 10% всех аварий, произошедших по вине водителей.

Не вписывается он и в новую стратегию повышения безопасности на дорогах, согласно которой смертность в ДТП на российских дорогах к 2024 году не должна превышать 4 человек на 100 тысяч жителей.

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