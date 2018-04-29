Позволяем ли мы себе нарушать ПДД? Если да, то какие? Опрос

Автомобилисты порой разрешают себе некоторые «послабления» в процессе вождения, объясняя это дорожной ситуацией («дорога была пустая»), собственной усталостью или нехваткой времени («очень спешил»). Мы решили узнать, какие именно правила дорожного движения чаще всего игнорируют россияне.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» и издательства «За рулем» с 20 по 24 апреля 2018 года провели по этой теме совместный онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2700 респондентов.



Как показали итоги опроса, только каждый четвертый (24,6%) респондент «всегда соблюдает ПДД». Самым же частым нарушением из тех, что признали за собой анкетируемые, является превышение скорости: каждый второй (49%) подтвердил, что допускает нарушения скоростного режима на дороге. На втором месте этого антирейтинга оказался разговор по мобильному телефону: вопреки установленным правилам, около 15% участников опроса делают это в процессе движения, будучи за рулем. На третьем по популярности месте — отказ от ремней безопасности (7,4%).



Нарушение правил парковки признали за собой 1,8% участников («паркуюсь в неположенном месте»), а езду по встречке — 1,1%. Также в движении по обочине или выделенной полосе созналось менее 1% респондентов.

Комментирует генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников:





С результатами других опросов, проведенных на сайте «За рулем», можно ознакомиться по ссылке.

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