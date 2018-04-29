Позволяем ли мы себе нарушать ПДД? Если да, то какие? Опрос

Специалисты аналитического агентства «Автостат» и издательства «За рулем» с 20 по 24 апреля 2018 года провели по этой теме совместный онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2700 респондентов.
Как показали итоги опроса, только каждый четвертый (24,6%) респондент «всегда соблюдает ПДД». Самым же частым нарушением из тех, что признали за собой анкетируемые, является превышение скорости: каждый второй (49%) подтвердил, что допускает нарушения скоростного режима на дороге. На втором месте этого антирейтинга оказался разговор по мобильному телефону: вопреки установленным правилам, около 15% участников опроса делают это в процессе движения, будучи за рулем. На третьем по популярности месте — отказ от ремней безопасности (7,4%).
Нарушение правил парковки признали за собой 1,8% участников («паркуюсь в неположенном месте»), а езду по встречке — 1,1%. Также в движении по обочине или выделенной полосе созналось менее 1% респондентов.
Комментирует генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников:
Вызывает сомнение результат, полученный по первому пункту — «Всегда соблюдаю ПДД». На самом деле этот процент намного ниже. Водители искренно полагают, что они соблюдают правила, и при этом могут перевезти непристегнутого пассажира, кому-то не уступить дорогу при перестроении, забывают включить поворотник и т. д. Людям свойственно назначить небольшой набор правил, который они сами для себя сделали обязательным. Если человек не пьет за рулем, не выезжает на встречку, не ездит по обочине и старается соблюдать скоростной режим — то, скорее всего, он и выбрал этот вариант ответа.
Что касается использования телефона за рулем — тут тоже наблюдается некое лукавство, здесь голосов могло быть намного больше, но многие водители вообще не считают это нарушением. Хотя, опять же, могу привести результаты, полученные одной уважаемой компанией, которая демонстрировала замеры концентрации внимания водителя с использованием специального оборудования. Они показали, что, разговаривая по телефону за рулем, человек наполовину находится в той ситуации, которая обсуждается. То есть выбор цвета шкафа, покупка продуктов и так далее оттягивает на себя его внимание, оставляя контролю за ситуацией на дороге лишь 50%, что абсолютно недостаточно.
С результатами других опросов, проведенных на сайте «За рулем», можно ознакомиться по ссылке.
Фото: Depositphotos
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