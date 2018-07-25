Госдума одобрила выдачу номеров дилерами вместо ГИБДД

Депутаты приняли во втором чтении законопроект по изменению порядка регистрации автомобилей.

Фактически, это было основное чтение, так как какие-либо поправки обычно вносятся перед ним, третье чтение и одобрение закона Советом Федерации, как правило, носят чисто технический характер.

В первом чтении законопроект, который подготовил сенатор от Карелии и бывший главный инспектор ГИБДД России Владимир Федоров, был одобрен еще в 2013 году.

Самое важное, что изменится для простых граждан: возможность получения государственных номеров у дилера при покупке автомобиля. Присваивать буквенно-цифровые сочетания будут по-прежнему в ГИБДД. Туда официальный дилер направит пакет документов, а взамен самостоятельно изготовит номера и выдаст их автовладельцу. Это, несомненно, приведет к удорожанию регистрации транспортных средств, ведь дилер захочет заработать и на этой услуге. Но предельный тариф будет устанавливать ФАС.

Запретят регистрацию транспортных средств на детей: многие таким образом уходили от уплаты штрафов с камер, так как дети не подлежат административной ответственности. После окончательного принятия поправок регистрировать транспортные средства можно будет на лиц не моложе 16 лет.

Другие поправки касаются появившихся электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), а также уточнен порядок нанесения дополнительной маркировки в случае, если заводские таблички с VIN-кодом, номером кузова или рамы не читаются из-за коррозии.

Перед вторым чтением из законопроекта исчезла норма о продаже «красивых» номеров с официальных аукционов. Несмотря на то что Владимир Путин еще в 2007 году поручил разработать условия для их проведения, депутаты заявили, что не хотят рыночных отношений в этой области.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС