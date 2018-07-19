Регистрацию автомобилей передадут дилерам, записывать транспорт на детей младше 16 лет запретят, выдачу госномеров повсеместно сделают электронной. Все эти новации содержатся в новом законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств» — он в ближайшее время будет принят Госдумой. А во сколько эти антикоррупционные меры обойдутся автовладельцам?

Электронный документооборот в России — это когда нужно распечатать электронный документ, подписать, отсканировать и отправить его в соответствующую инстанцию, а подписанный оригинал хранить у себя. Всё вокруг в электронном виде, а бумажных документов дома хранится больше, чем при махровом социализме. Это правда жизни, которую постарались учесть в новом законопроекте «О государственной регистрации транспортных средств» — он в ближайшее время будет принят Госдумой.

В первом чтении законопроект одобрили еще в 2013 году, а теперь в нем появились существенные поправки: разработан проект новых правил регистрации автомобилей.

Изначально было понятно, что в такой большой стране c невысоким уровнем цифровизации невозможно в одночасье перейти с бумажных ПТС на электронные, которые введены с 1 июля этого года. Поэтому предлагается продлить действие бумажных ПТС на те автомобили, которые были зарегистрированы ранее, - иными словами, на все автомобили, проданные до 1 июля. Это означает, что регистрационные действия с такими машинами (при смене собственника) будут проводиться на основании имеющегося бумажного ПТС. Более того, ПТС, пришедшие в негодность или заполненные до отказа записями, можно будет поменять на бумажные же (!) дубликаты с пустыми графами. Многим это облегчит жизнь. А минус в том, что какое-то время (скорее всего, долгое) базы электронных и бумажных ПТС будут вести разные структуры — соответственно ЭПТС (АО «Электронный паспорт») и ГИББД. Для тех, кто покупает новый автомобиль и вынужден получать только электронный ПТС, это лишние хлопоты: сначала нужно оформить электронный ПТС, а потом идти в ГИБДД для регистрации в их базе.

Впрочем, всё идет к тому, что со временем дорогу в ГИБДД мы практически забудем, поскольку регистрацию автомототранспорта хотят передать уполномоченным на то автодилерам (будет создан реестр таких дилеров). Связано это, помимо прочего, с новыми правилами выдачи госномеров. Как мы уже рассказывали, вводятся два новых термина: «регистрационный номер» (сочетание букв и цифр на госномере машины) и «государственный регистрационный знак» — собственно жестянки в количестве двух штук, которые мы прикручиваем на автомобиль. ГИБДД будет назначать и фиксировать в своей базе только регистрационный номер, а жестянки нужно будет получать (покупать) у изготовителя. Всех изготовителей внесут в госреестр, а ФАС должна будет предложить предельные тарифы на изготовление. Но очевидно, что для автомобилистов такой вариант окажется никак не дешевле.

Так вот, получать «железки» и оформлять все бумаги сможем непосредственно в офисе уполномоченного дилера. Хорошо, если и машина покупается у него же: заодно с предпродажной подготовкой и все бумаги оформят. Специалисты дилера сверят регистрационные данные на машину, передадут документы в ГИБДД, закажут (или купят) жестянки-номера и, получив добро от ГИБДД, передадут автовладельцу весь комплект вместе с ключами от машины.

Удобно? Еще бы! Особенно для тех, кто на дух не переносит визиты во всевозможные госучреждения. Но за всё нужно платить. И есть подозрение, что дробление услуг непременно приведет к их подорожанию. ГИБДД — структура государственная и те же номерные знаки получает оптом, с ней особо не поспоришь. А в «рознице» (если хочешь сделать дубликат) с тебя сдерут вдвое, а то и втрое больше. Придется заплатить и дилеру — не будет же он за здорово живешь регистрировать автомобили. А недавно подняли (до 1500 рублей) госпошлину за оформление СТС. Вот и набегает.

Есть и другие нововведения. Запретят регистрировать транспорт на детей младше 16 лет (некоторые уходили таким нехитрым способом от уплаты штрафов, поскольку подростков невозможно привлечь к административной ответственности). А еще ГИБДД хочет повсеместно внедрить электронную систему выдачи регистрационных номеров, которая уже обкатывалась в Москве, - чтобы минимизировать выдачу «красивых» номеров по блату (а ведь одно время из таких номеров даже хотели извлекать пользу, продавая их на аукционной основе). Компьютер будет выдавать случайный номер из числа свободных.

ГИБДД таким образом старается бороться с коррупцией, и это хорошо. Однако на торговле «красивыми» номерами, которую прибрали к рукам частные фирмы, это никак не скажется. Нужные номера выкупаются у частных лиц, перевешиваются на недорогие машины-доноры — и затем продаются втридорога: цены на некоторые превышают миллион рублей.

Новые правила вступят в силу, скорее всего, в следующем году. Будет ли всё это работать без сбоев? Поживем — увидим. Но деньги-то приготовьте.